О чем говорит тайна Бермудского треугольника. Черная дыра океана

Тайна Бермудского треугольника раскрыта после обнаружения "ужасного" существа

Определенный регион в северной части Атлантического океана оказался в центре странных событий 500 лет назад, когда Христофор Колумб и его команда рассказали об увиденном ими необычном свечении. Окрестности этого так называемого Бермудского треугольника являются одними из самых часто используемых морских путей в мире, пишет ru.oxu.az. Ими суда следуют в порты Северной и Южной Америки, Европы и Карибских островов.





Многочисленные исчезновения кораблей и самолетов в регионе списывали на паранормальные явления, а иногда и на морских чудовищ, однако эксперты подобные версии опровергают. Одним из аспектов, который годами озадачивал морских биологов, был ряд странных отметин, обнаруженных на обитающих в глубинах существах. Теперь ученым удалось раскрыть эту тайну, сообщает Express.





Бермудский треугольник содержит одни из самых глубоких подводных каньонов в мире. Желоб Пуэрто-Рико в южной части Треугольника достигает глубины более 8300 метров. В этом районе специалисты обнаружили тигровую акулу с сильными ранами на спине. В ходе отслеживания ее перемещений выяснилось, что рыба часто заходит в «Язык океана» – крутой подводный желоб недалеко от острова Роуз, который считается самой глубокой частью Большого Багамского каньона.









"Язык океана" круто обрывается примерно в полумиле от берега. Его глубина очень быстро переходит с 30 футов до 300 и даже тысяч. Мы действительно понятия не имеем, что происходит на этих глубинах", – рассказали биологи.





Они отметили, что это один из "последних рубежей исследований человека", который гораздо интереснее, чем космос. "Здесь могут жить самые разные животные. И у нас есть сообщения о том, что в каньоне обитают существа, которые еще неизвестны науке", – добавили эксперты.





Однако когда-то считавшиеся бесплодной зоной с немногими формами жизни, способными существовать без солнечного света, морские биологи обнаружили, что глубокие воды Бермудского треугольника являются домом для других акул. Среди их популяций есть одна маленькая, которая выделяется своими дерзкими атаками. Речь идет об акуле-резак. Днем она живет на глубине одного километра, но ночью поднимается гораздо выше для охоты.





Несмотря на то, что акула вырастает всего до 50 сантиментов, у нее хватает смелости атаковать китов, тунца и даже больших белых акул. Следы именно от ее нападений и видят ученые на других обитателях глубин Бермудского треугольника. "Доказательство тому – раны, которые она оставляет на своих жертвах: дыры в форме небольшого печенья", – заключили биологи.



