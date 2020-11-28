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Минюст США расширил способы казни осужденных на федеральном уровне

Министерство юстиции США внесло поправки в нормы осуществления смертной казни преступников, осужденных на федеральном уровне.



Как сообщает газета The Hill со ссылкой на данные Федерального реестра, местные власти смогут проводить в исполнение смертные приговоры любым легальным на территории данного штата способом, пишет ТАСС.

По данным издания, помимо уже разрешенной смертельной инъекции, власти получат право использовать "любой другой способ [казни], предписанный законом штата". К ним относятся отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел. Изменения вступят в силу 24 декабря.

Associated Press сообщает со ссылкой на источник в Минюсте, что, несмотря на внесенные изменения, две запланированные на декабрь казни будут приведены в исполнение при помощи инъекций. 
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