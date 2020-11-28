Работа пункта пропуска "Бенякони" на границе с Литвой может приостанавливаться в декабре
Временная приостановка движения транспортных средств и граждан международном пограничном пункте пропуска "Шальчининкай" (сопредельный пункт пропуска на белорусской стороне – "Бенякони") возможна в отдельные дни декабря, сообщили в посольстве Республики Беларусь в Литовской Республике.
"По информации Службы охраны государственной границы Литвы, 3 декабря с 9.30 до 11.30, а также 4, 7 и 21 декабря с 9.30 до 15.00 в международном пограничном пункте пропуска "Шальчининкай" (сопредельный пункт пропуска на белорусской стороне – "Бенякони") планируется проведение ремонтных работ электрических сетей. В указанные периоды возможна временная приостановка движения транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Бенякони-Шальчининкай", - говорится в сообщении.
В посольстве просят учитывать эту информацию при планировании поездок и напоминают о возможности прохождения границы в других, ближайших, пунктах пропуска: "Привалка-Райгардас" и "Каменный Лог-Мядининкай".
12:56 28/11/2020
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