С должности директора Брестского государственного музыкального колледжа имени Ширмы уходит Олег Ровдо. Эту информацию «КП» подтвердили сотрудники колледжа и его коллеги-музыканты. Дозвониться до самого директора днем 27 ноября не удалось.





Олег Ровдо увольняется по собственному желанию. В понедельник 30 ноября будет его последний рабочий день.

– Он творческий, открытый человек и действительно отзывчивый, предприимчивый директор, с ним жаль прощаться, - так отзываются об Олеге Петровиче коллеги.





Во время президентской избирательной кампании в августе 2020 Олег Ровдо был председателем комиссии на участке №1. Здесь, кстати, голосует председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Результаты голосования на этом участке, согласно протоколу, подписанному Олегом Ровдо, такие: победила Светлана Тихановская - за нее 701 голос, на втором месте - Александр Лукашенко с 464 голосами.





Олег Ровдо - музыкант, ударник. В юности выступал на одной сцене с прославленным земляком - Игорем Корнелюком.





– Однажды в тринадцатую школу, где я учился, приехала эстрадная группа первой музыкальной школы, в которой в то время играл тогдашний школьник, а теперь большой музыкант Игорь Корнелюк. Когда они заиграли, я решил, что должен быть с ними и только с ними. На следующий день мама отвела меня в музыкальную школу, где я стал заниматься по классу баяна. И уже через десять лет, когда мне исполнилось 17, моя мечта сбылась и мы вместе с Игорем занимались концертной деятельностью в городах и селах Брестской области, - рассказывал Олег Ровдо в интервью «Брестскому вестнику».





На должности директора музколледжа он работал с 2018 года.





– Я нахожусь в прекрасном коллективе единомышленников, с которыми мне просто и приятно работать, потому что есть максимальное взаимопонимание. Мы все живем музыкой, мы думаем о музыке, и никто здесь не считается с рабочими часами, если надо остаться и дополнительно поработать со студентами. На работе конфликтов у меня быть не может. Их надо предвидеть и решать еще в зародыше, не доводя ситуацию до абсурдного развития. У меня нет врагов, а спорные вопросы я свожу к цивилизованным методам решения, - так Олег Петрович отзывался о новой работе в интервью газете «Вечерний Брест».





Кроме работы директором, Олег Ровдо играет на ударных в джазовом ансамбле Rich Sound Band.



