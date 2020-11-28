В Грузии наихудшая ситуация с COVID в мире

Грузия оказалась на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек за последнюю неделю. Весной Грузия считалась образцом успешного ответа на все вызовы пандемии COVID-19. Корреспондент.net рассказывает подробности.

На этой неделе власти Грузии приняли решение с 28 ноября ужесточить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Жесткий карантин продлится до 15 января 2021 года. Затем на две недели вводится карантин выходного дня.









С 28 ноября в восьми крупных городах Грузии будет остановлен общественный транспорт. По всей стране запрещена работа спортклубов и бассейнов, рестораны смогут работать только на вынос, будут закрыты открытые и закрытые торговые точки, кроме магазинов товаров первой необходимости.





С 24 декабря по 2 января ограничения в Грузии ослабят: будут работать торговые центры, все рынки, а также восстановят работу общественного транспорта.

В период с 3 по 15 января по всей стране объявлены выходными днями, работать буду только банки и объекты стратегической важности, пишет telegraf.by





С 16 по 31 января в Грузии вводят карантин выходного дня — в субботу и воскресенье не будет работать транспорт, а также рынки и другие точки торговли.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. За последние сутки выявили 4 780 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало очередным антирекордом за все время пандемии.

С начала пандемии в Грузии, население которой составляет менее четырех миллионов человек, вирус выявлен уже у 123 470 жителей. За последние сутки в стране от коронавируса умерли 37 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стал 1 161 пациент.



