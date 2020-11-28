Срок действия каких документов продлили в Беларуси





"Выданные физическим и юридическим лицам документы, срок действия которых истек либо истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, будут действительны еще шесть месяцев", - уточнили в министерстве.





Предполагается, что среди таких документов будут значиться:





справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;





справка о занимаемом жилом помещении и составе семьи;





справка о месте жительства и составе семьи;





копия лицевого счета;





решение о назначении пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;





заключение ВКК, МРЭК;





справка о состоянии здоровья;





акт обязательного периодического медицинского осмотра;





разрешительная документация на строительство одноквартирного, блокированного жилого дома;





паспорт гражданина Республики Беларусь;





вид на жительство в Республике Беларусь;





документы о приглашении иностранных граждан и лиц без гражданства;





разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь иностранному гражданину;





водительское удостоверение;





разрешение на приобретение гражданского оружия.





Предполагается также продление срока действия выдаваемого субъектам хозяйствования заключения государственной экспертизы по градостроительному, архитектурному проекту, разрешения на размещение средства наружной рекламы, приобретение и хранение оружия, сертификатов продукции (товаров, услуг), ряда иной разрешительной документации, в том числе на ввоз и вывоз определенных товаров.





"Из указа №442 следует, что у граждан и юридических лиц отсутствует обязанность обращаться в уполномоченный орган за выдачей новых документов и решений, если срок их действия истек либо истекает в период с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г.", - уточнили в ведомстве.





Так, к примеру, если у гражданина срок действия справки о состоянии здоровья истек 10 ноября этого года, то она будет действительна еще до 10 мая следующего года, пишет interfax.by



