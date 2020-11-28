



Узнал об инаугурации в стакане автозака

Первое задержание Максима произошло в субботу 19 сентября, в день Женского марша в столице:

— Живу в районе универсама «Рига». Днем погулял по району, потом пошел за покупками в ЦУМ, — вспоминает молодой человек. — Когда зашел в универмаг, колонна протестующих как раз двигалась в районе метро «Площадь Якуба Коласа». Я понимал, что сейчас покидать магазин небезопасно, поэтому подождал внутри 10-15 минут. Как раз в тот момент в телеграме написали, что девушки переместились в сторону улицы Богдановича . Поэтому я спокойно вышел и отправился в сторону дома.

Затем он оказался на парковке ТЦ «Европа». Максим держался подальше от протестующих и просто наблюдал. Когда колонна девушек проходила мимо него, он увидел несколько подозрительных бусиков с оранжевыми, как у общественного транспорта, номерами:

— Достал камеру и начал снимать машины. После небольшой стычки с силовиками толпа продолжила движение по Сурганова в сторону метро «Академия наук». Я остался на парковке и собирался пойти домой. Женщины уже отдалились, поэтому никакой опасности не чувствовал. Как вдруг сзади меня схватили двое неизвестных в медицинских масках. Ничего не говорили, просто завели в бусик, посадили на пол и приказали смотреть вниз. Я успел достать паспорт, чтобы показать местную прописку. Думал, поможет. Но их это не волновало.

В микроавтобусе сотрудники забрали у Максима телефон, чтобы посмотреть переписки и его чаты в мессенджерах. Парень подписан на десятки каналов — как оппозиционных, так и провластных — потому что работает журналистом. Когда он рассказал о своей профессии, отношение правоохранителей изменилось:

— Никакого физического и морального воздействия не было. Они только постоянно повторяли, что из-за неправильного поведения я не смогу работать ни в одном государственном СМИ. И дорога мне только на «Белсат».

Максима отвезли в Советское РУВД примерно в 17:00. Его и других задержанных поставили лицом к стене, сказали держать ноги на ширине плеч, а руки сложить на спине ладонями наружу. Но те, кто следил за десятками арестантов, относились к арестантам достаточно лояльно, позволяли иногда менять положение тела и переговариваться с соседями:

— Мы пробыли в таком состоянии примерно до 22:00. Затем нас с протоколами по 23.34 и 23.4, составленными у всех «под копирку», увезли в ИВС на Окрестина, где мы дожидались суда в понедельник.

Судья назначила Максиму 15 суток министративного ареста. Первые 4 суток он отбывал в ИВС и ЦИП на Окрестина, затем его перевезли в Жодино. Причем сделали это глубоким вечером:

— Обычно как: арестантов перевозят в Барановичи или Жодино либо перед выходными, либо в понедельник, после больших протестов. А это была среда, 23 сентября. Неожиданно около 8-9 вечера за нами приехал автозак и повез в Жодино. В машине парень, с которым познакомились еще в РУВД, рассказал, что ЦИП «зачищают», потому что сегодня была тайная инаугурация Лукашенко — и массовая акция протеста по этому поводу.

Предположение подтвердилось в Жодинском ИВС: его сокамерники, которых только задержали на акциях протеста, рассказали обо всем происходящем в стране.

После того как парень отсидел все «сутки», его отпустили. А через несколько недель задержали вновь:

— Это произошло в день обысков в квартире Багинской. Я захотел посмотреть, что происходит в ее дворе. Когда понял, что ничего особенного ждать не стоит, развернулся в сторону дома. И в этот момент появился знакомый «бусик» с оранжевыми номерами и водителем в балаклаве. Я машинально поднял руку, чтобы предупредить других ребят во дворе. За это меня и задержали.

После этого произошла такая же цепочка событий: РУВД, ИВС, суд, 12 суток ареста, ЦИП на Окрестина и перевозка в ИВС Жодино.

Эта песня звучит для пацанов из Жодино

Как относились к Максиму в ИВС и ЦИП? Парень говорит, что было по-разному — все зависело от людей. Например, в первый раз ему сразу принесли волонтерский набор — зубную пасту, щетку, туалетную бумагу и книгу. А в ИВС даже выпускали покурить. Но так было далеко не всегда:

— Одну ночь я и еще 10 человек сидели в 6-местной камере: после тысячи задержанных на воскресном марше мест попросту не хватало. Спали по очереди, но все равно толком не высыпались. Утром охранники требовали скручивать матрацы и не сидеть на нарах. И вот после одной тяжелой ночи мы попросили полежать. Сотрудник на нас накричал и сказал: «Вы знали, куда шли».





А в жодинском ИВС было идеологическое воспитание: охранники имели доступ к аудиосистеме и несколько дней включали инаугурационную речь Лукашенко. Иногда ее повторяли по два-три раза за день. Во второй раз была другая фишка: часами крутили ура-патриотические песни по типу «Любимую не отдают»:

— Чаще играло радио – Первый национальный канал. Иногда на улице включали «Русское радио» или «Юнистар». Сидевшие до меня ребята вспоминали: как-то раз ведущий объявил, что следующая песня посвящена пацанам, которые проводят время в Жодино. Этот момент очень порадовал.

С питанием также никаких вопросов не возникало: кормили трижды в день более-менее вкусной едой:

— В Жодино было лучше всего. Порции большие и калорийные. Мне хватало, я даже не съедал все, что дают, — вспоминает собеседник.