Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега

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По данным синоптиков, в субботу ожидается облачная погода. Временами вероятны осадки в виде снега, в том числе мокрого. Также прогнозируется гололед. Ветер будет менять направление, его скорость составит 2–7 м/с.





Днем в Витебске, Гродно и Минске будет –1…+1 °C, в Могилеве — 0…+2 °C, в Бресте — +1…+3 °C. В Гомеле воздух прогреется до +2…+4 °C.





Напомним, что все автолюбители должны успеть «переобуть» свое авто в зимнюю резину до 1 декабря, быть предельно внимательными на дорогах и учитывать погодные условия. Пешеходам стоит быть аккуратнее и избегать обледеневших участков дороги, как на проезжей части, так и вне ее, обозначать себя фликером.