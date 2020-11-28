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Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 28 ноября из-за тумана и гололедицы на отдельных участках дорог республики. Также может осложнить обстановку для автомобилистов налипание мокрого снега. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Белгидромете.


фото носит иллюстративный характер

По данным синоптиков, в субботу ожидается облачная погода. Временами вероятны осадки в виде снега, в том числе мокрого. Также прогнозируется гололед. Ветер будет менять направление, его скорость составит 2–7 м/с.

Днем в Витебске, Гродно и Минске будет –1…+1 °C, в Могилеве — 0…+2 °C, в Бресте — +1…+3 °C. В Гомеле воздух прогреется до +2…+4 °C.

Напомним, что все автолюбители должны успеть «переобуть» свое авто в зимнюю резину до 1 декабря, быть предельно внимательными на дорогах и учитывать погодные условия. Пешеходам стоит быть аккуратнее и избегать обледеневших участков дороги, как на проезжей части, так и вне ее, обозначать себя фликером.
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