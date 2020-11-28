День до обеда: приметы этого дня





В народе говорили, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всю нечисть». Вроде бы разные злые духи затихают до Святок. Правда, существует совсем противоположное мнение: именно во время поста лукавый пытается всячески пакостить верующим.





Наши предки верили, что лошадь – мифический посредник между мирами, который общается с мертвыми, поэтому наделен способностью предвещать, особенно беду: «Конь воды не пьет, он на воду дует»; «Споткнулся конь вороной на широком мосту». К тому же лошадь якобы за двенадцать дней слышит свадьбу или весну, потому что будет тяжело работать: «Чует на себя лихую годину». А еще конь был самым распространенным и наиболее завуалированным символом мужского начала, сексуальной энергии и силы.





Филиппов пост совпадал с зимним солнцестоянием (21 декабря) поэтому, как справедливо говорит пословица: «В Филипповку день до обеда».





Именинники сегодня Николай, Петр, Григорий, Никита.