День до обеда: приметы этого дня
Сегодня начинается Рождественский (Филиппов) пост, а еще Церковь чтит мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Все эти святые жили в III-IV веках и погибли мученической смертью за веру Христову.
В народе говорили, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всю нечисть». Вроде бы разные злые духи затихают до Святок. Правда, существует совсем противоположное мнение: именно во время поста лукавый пытается всячески пакостить верующим.
Наши предки верили, что лошадь – мифический посредник между мирами, который общается с мертвыми, поэтому наделен способностью предвещать, особенно беду: «Конь воды не пьет, он на воду дует»; «Споткнулся конь вороной на широком мосту». К тому же лошадь якобы за двенадцать дней слышит свадьбу или весну, потому что будет тяжело работать: «Чует на себя лихую годину». А еще конь был самым распространенным и наиболее завуалированным символом мужского начала, сексуальной энергии и силы.
Филиппов пост совпадал с зимним солнцестоянием (21 декабря) поэтому, как справедливо говорит пословица: «В Филипповку день до обеда».
Именинники сегодня Николай, Петр, Григорий, Никита.
08:42 28/11/2020
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