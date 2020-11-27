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Вместо газовых камер в Беларуси "ковидные": арестованный за Марш медиков врач заразился COVID-19

Врач-психиатр Сергей Попов, арестованный за участие в «Марше медиков» 7 ноября и осуждённый на 15 суток, заразился COVID-19 в тюрьме и сейчас находится в больнице.


Сергей Попов занимается психоаналитической терапией пограничных расстройств личности, лечением аффективных и тревожных расстройств. Он является членом Белорусской психиатрической ассоциации, председателем ее комиссии по этике, членом Международного общества психологических и социальных подходов к психозам.

Заметим, что это, увы, не единственный случай. Сейчас поступает все больше и больше информации о заболевших после СИЗО. 
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