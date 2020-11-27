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Какое совпадение! Коронавирусный "больной", с которым общался Лукашенко, очень похож на главврача могилевской онкологии

Похоже, сегодня мы все стали свидетелями "гениальной постановки".

Какое совпадение! Коронавирусный "больной", с которым общался Лукашенко, очень похож на главврача могилевской онкологии
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это именно те, о ком вы подумали
Есть очень большая вероятность, что во время посещения Лукашенко 6 ГКБ рядом не было ни одного рядового врача и ни одного реального пацента, а была банальная постановка без претензий на Оскара.



Как обнаружил телеграм-канал "Белые халаты", один из коронавирусных "пациентов", с которым сегодня общался Лукашенко во время посещения 6 ГКБ Минска, по чистой случайности оказался очень похож на главврача могилевской областной онкологии. 

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Даже если вдруг предположить, что он все-таки реально заразился коронавирусом, то почему житель Могилева лечится в Минске, где и так больницы переполнены?

В пользу версии с постановкой говорит и тот факт, что, идя якобы в "красную зону" Лукашенко не одел защиту. "Пул Первого" объясняет это, тем, что он, дескать, не боялся заболеть, поскольку уже переболел. 

Но, во-первых, специалисты говорят, что антитела на срок более трех месяцев сохраняются всего у трети тех, кто переболел. Остальные могут заболеть повторно, что и происходит, в том числе и в Беларуси.

А во-вторых, более логичной выглядит версия, что он просто знал, что и не мог заразиться, поскольку ни в какой "красной зоне" больницы он не был.

Ну, и, в заершении о том, как Лукашенко встречали в больнице:

- Вдоль улицы Козлова через каждые 10 метров стоял милицейский пост и «тихари»
- Территория больницы была оцеплена, подъезды блокированы со всех сторон. 
- С территории больницы были эвакуированы все припаркованные автомобили.
- В больницу пускали только по спискам.
- Невероятное количество охраны, на крышах - снайперы.
- Полностью было остановлено внутреннее кольцо МКАД около Логойского тракта.
- Пробки по всему Минску.

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"Белорусский партизан"
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