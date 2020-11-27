Есть очень большая вероятность, что во время посещения Лукашенко 6 ГКБ рядом не было ни одного рядового врача и ни одного реального пацента, а была банальная постановка без претензий на Оскара.













Как обнаружил телеграм-канал "Белые халаты", один из коронавирусных "пациентов", с которым сегодня общался Лукашенко во время посещения 6 ГКБ Минска, по чистой случайности оказался очень похож на главврача могилевской областной онкологии.





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Даже если вдруг предположить, что он все-таки реально заразился коронавирусом, то почему житель Могилева лечится в Минске, где и так больницы переполнены?





В пользу версии с постановкой говорит и тот факт, что, идя якобы в "красную зону" Лукашенко не одел защиту. "Пул Первого" объясняет это, тем, что он, дескать, не боялся заболеть, поскольку уже переболел.





Но, во-первых, специалисты говорят, что антитела на срок более трех месяцев сохраняются всего у трети тех, кто переболел. Остальные могут заболеть повторно, что и происходит, в том числе и в Беларуси.





А во-вторых, более логичной выглядит версия, что он просто знал, что и не мог заразиться, поскольку ни в какой "красной зоне" больницы он не был.





Ну, и, в заершении о том, как Лукашенко встречали в больнице:



- Вдоль улицы Козлова через каждые 10 метров стоял милицейский пост и «тихари» - Территория больницы была оцеплена, подъезды блокированы со всех сторон. - С территории больницы были эвакуированы все припаркованные автомобили. - В больницу пускали только по спискам. - Невероятное количество охраны, на крышах - снайперы. - Полностью было остановлено внутреннее кольцо МКАД около Логойского тракта. - Пробки по всему Минску.





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