Больница №6. Как в коронавирусной палате Лукашенко нашел противников забастовки
Показательный диалог Лукашенко и пациентов с коронавирусом.
В больничной палате минской шестой больницы Лукашенко присел на кровать к пациенту.
— На работу пора! — говорят мужчины, которые проходят курс лечения.
— Так забастовка, чего вы, побудьте! — со смехом обратился к ним Лукашенко.
— Это не по-нашему! — отозвался пациент.
— Я говорю, вот те люди, которые переболели, они уже никогда бастовать не будут, — заявил Лукашенко.
Пациент с соседней койки вспомнил, как пережил времена, когда не давали зарплату в хозяйстве, рассчитывались продукцией, а детей надо было кормить:
— Так что мы этого не понимаем, что творится. То, что создано, надо укреплять и приумножать.
Источник: gazetaby.com
15:09 27/11/2020
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