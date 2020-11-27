В больничной палате минской шестой больницы Лукашенко присел на кровать к пациенту.





— На работу пора! — говорят мужчины, которые проходят курс лечения.





— Так забастовка, чего вы, побудьте! — со смехом обратился к ним Лукашенко.





— Это не по-нашему! — отозвался пациент.





— Я говорю, вот те люди, которые переболели, они уже никогда бастовать не будут, — заявил Лукашенко.





Пациент с соседней койки вспомнил, как пережил времена, когда не давали зарплату в хозяйстве, рассчитывались продукцией, а детей надо было кормить:





— Так что мы этого не понимаем, что творится. То, что создано, надо укреплять и приумножать.







