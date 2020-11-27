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Больница №6. Как в коронавирусной палате Лукашенко нашел противников забастовки

Показательный диалог Лукашенко и пациентов с коронавирусом.

В больничной палате минской шестой больницы Лукашенко присел на кровать к пациенту.

— На работу пора! — говорят мужчины, которые проходят курс лечения.

— Так забастовка, чего вы, побудьте! — со смехом обратился к ним Лукашенко.

— Это не по-нашему! — отозвался пациент.

— Я говорю, вот те люди, которые переболели, они уже никогда бастовать не будут, — заявил Лукашенко.  

Пациент с соседней койки вспомнил, как пережил времена, когда не давали зарплату в хозяйстве, рассчитывались продукцией, а детей надо было кормить:

— Так что мы этого не понимаем, что творится. То, что создано, надо укреплять и приумножать.


 
Источник: gazetaby.com
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