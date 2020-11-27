



По его словам, "российское руководство предложило Беларуси штамм вакцины, чтобы в стране смогли организовать ее производство".





Напомним, клинические испытания российской вакцины "Спутник V" проходили в том числе и в Беларуси. Результатов их мы не знаем, но утверждается, что они признаны положительными. Лукашенко хочет закупить у РФ на первом этапе 100 тыс. доз этой вакцины.





Ранее Минздрав сообщал, что первая партия российской вакцины от COVID-19 может быть выпущена уже в текущем году.







