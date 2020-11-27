Рискнете привиться? Вакцину от Covid-19 будут делать на "Белмедпрепаратах"
Производство вакцины от коронавируса в Беларуси будет организовано на госпредприятии "Белмедпрепараты".
По его словам, "российское руководство предложило Беларуси штамм вакцины, чтобы в стране смогли организовать ее производство".
Напомним, клинические испытания российской вакцины "Спутник V" проходили в том числе и в Беларуси. Результатов их мы не знаем, но утверждается, что они признаны положительными. Лукашенко хочет закупить у РФ на первом этапе 100 тыс. доз этой вакцины.
Ранее Минздрав сообщал, что первая партия российской вакцины от COVID-19 может быть выпущена уже в текущем году.
14:40 27/11/2020
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