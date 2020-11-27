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Лукашенко вдруг решил помочь Польше с лечением больных коронавирусом

На фоне официальных, не говоря уже о реальных, пиковых показателей ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Лукашенко заявил, что готов помочь Польше в лечении больных COVID-19.

Узнаете?


"Нам надо своих больных лечить, но мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески: вам надо - мы к вам отправим бригаду, поможем", - предложил Лукашенко, посещая сегодня 6-ю больницу в Минске.

Заявление, конечно же, является попыткой неким образом остановить отток кадров в соседнюю страну, предлагающую условия на совсем другом, недоступном для Беларуси уровне. И дело не только в деньгах.

Проблема в том, что в услугах Лукашенко, то есть в посредничестве белорусского государства, которое по любому попытается урвать свой кусок дохода, никто не нуждается: ни Польша, ни белорусские специалисты.

Но у белорусских властей свое особое мнение, что все решается только деньгами, причем уровень их денег они даже не могут нормально определить (в командировку бы кого заслали что ли). Поэтому сегодня Лукашенко и иже с ним уговаривали белорусских медиков не уезжать не только готовностью официального сотрудничества с соседями, но и цифрами зарплат за лечение ковидных пациентов.

«Средняя зарплата в 6-й больнице за октябрь составила более Br2,2 тыс., при этом у врачей - более Br3,3 тыс., у среднего медицинского персонала - Br2,4 тыс., у других сотрудников - Br1,36 тыс. У врачей реанимации зарплата порядка Br7-9 тыс. Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок", - распинался перед Лукашенко главный врач Игорь Юркевич.

"Они делают большое дело. Если в "красной" зоне человек работает, пусть он и получает", - отреагировал Лукашенко.

Но этим вряд ли кого-то можно убедить, разве что предложив в качестве бонуса долгожданное «Я ухожу».
АФН
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