27 ноября начинается пост, который закончится только в Рождество

Православные верующие сегодня чтят память апостола Филиппа — одного из 12 учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, апостол Филипп проповедовал веру в Христа и совершал чудеса.Однажды он воскресил умершего ребенка. В Греции Филиппа пытались убить приехавшие из Иерусалима книжники, но они внезапно ослепли и не смогли сделать этого.





Апостол помолился о здравии книжников, и они исцелились. После этого язычники приняли христианскую веру. Когда Филиппа вместе с его соратником Варфоломеем пытались распять на кресте, началось землетрясение. Перепуганные язычники стали просить у апостолов прощения.





Снять апостола с креста не смогли. Умирая, он читал молитвы о прощении своих обидчиков. В народе апостолу Филиппу принято молиться об исцелении от болезней.

Что можно делать 27 ноября

В этот день принято было устраивать щедрые обеды с мясным угощением.

Сегодня также хороший день, чтобы сыграть свадьбу.









Православные 27 ноября начинали поститься. Первая неделя Филиппова поста называлась кудельницей. В этот период женщины готовили кудель — материал для прядения, пишет belnovosti.by





В этот день хозяйки также чествовали домового — нужно выставить ему закуску на порог дома. Считалось, что домовой помогает охранять дом и хозяйство.

Что нельзя делать 27 ноября

Со дня Филиппа также начинается «волчий месяц». С этого дня на Руси не ходили в лес по одному – боялись волков.В Филиппов день категорически нельзя ссориться – конфликты могут притянуть болезни и неудачи.





В Филиппов день благоразумно отказаться от тяжелого физического труда. Заниматься рукоделием также не стоит.







