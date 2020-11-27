Художник Микола Купава на реабилитации в Аксаковщине. Ему уже лучше









Он говорит, что сначала у него была высокая температура, потом его положили в 6-ю больницу, где подключали к кислороду.





«Уже который день нет температуры, то есть сейчас уже лучше. В Аксаковщину приехали только позавчера, полагаю, что здесь буду дня четыре, - говорит Микола Купава. - В первые дни дома была температура, потом лежала неделя в больнице, сейчас нормально»»



