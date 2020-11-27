Художник Микола Купава на реабилитации в Аксаковщине. Ему уже лучше
Известный белорусский график, автор портретов выдающихся белорусов и исторических картин Микола Купава, который заболел коронавирусом, уже чувствует себя лучше, пишет Радио Свобода
Он говорит, что сначала у него была высокая температура, потом его положили в 6-ю больницу, где подключали к кислороду.
«Уже который день нет температуры, то есть сейчас уже лучше. В Аксаковщину приехали только позавчера, полагаю, что здесь буду дня четыре, - говорит Микола Купава. - В первые дни дома была температура, потом лежала неделя в больнице, сейчас нормально»»
13:12 27/11/2020
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