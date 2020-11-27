+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Художник Микола Купава на реабилитации в Аксаковщине. Ему уже лучше

Известный белорусский график, автор портретов выдающихся белорусов и исторических картин Микола Купава, который заболел коронавирусом, уже чувствует себя лучше, пишет Радио Свобода



Он говорит, что сначала у него была высокая температура, потом его положили в 6-ю больницу, где подключали к кислороду.

«Уже который день нет температуры, то есть сейчас уже лучше. В Аксаковщину приехали только позавчера, полагаю, что здесь буду дня четыре, - говорит Микола Купава. - В первые дни дома была температура, потом лежала неделя в больнице, сейчас нормально»»
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]