Катерину Борисевич перевели в СИЗО на Володарского
Стало известно, что письма ей почти не доходят
Как пишет tut.by, восьмые сутки Катерина Борисевич находится в следственном изоляторе.
Почти неделю была в СИЗО КГБ, теперь она в списках СИЗО № 1 на Володарского.
Катерина сообщает в письмах, что старается держаться. Она получила от родных первую передачу с одеждой и продуктами. Нам известно, что многие ей пишут, но, к сожалению, пока письма ей почти не доходят.
13:10 27/11/2020
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