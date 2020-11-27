+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Доходит до мордобоя: минчанин избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой

Минчанин оскорбил и избил пассажира автобуса за то, что тот был в одежде с госсимволикой, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси в пятницу.

"Инцидент произошёл вечером 25 ноября в столице: 49-летний мужчина ехал в городском автобусе №69, когда его начал оскорблять сидящий позади пассажир. Им оказался 33-летний минчанин, которому не понравилась куртка с государственной символикой", - говорится в сообщении МВД в Telegram.

"Обидчик повис на поручнях и несколько раз ударил ногами мужчину. Тот решил выйти на ближайшей остановке, но зачинщик драки выбежал за ним, схватил за куртку и повалил на землю. Потасовку увидел прохожий (выяснилось, офицер внутренних войск), который задержал нападавшего. Не разобравшись в ситуации, его попытались отбить стоявшие рядом люди, но правоохранителю помог оказавшийся неподалеку оперативник из Московского РУВД", - рассказали в министерстве.

В итоге молодого человека передали прибывшему на место наряду милиции, в настоящее время он находится в ИВС, а материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям правонарушителя, добавили там.

В свою очередь в Следственном комитете сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

"С задержанным проводятся следственные действия, изучаются изъятые записи камер видеонаблюдения и регистратора, установленного в салоне пассажирского автобуса, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении СК в его официальном телеграм-канале.

Там отмечается, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за хулиганство, "по предварительной информации, в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения (более 1,1 промилле)".

"Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования", - добавили в комитете.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]