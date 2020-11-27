"Инцидент произошёл вечером 25 ноября в столице: 49-летний мужчина ехал в городском автобусе №69, когда его начал оскорблять сидящий позади пассажир. Им оказался 33-летний минчанин, которому не понравилась куртка с государственной символикой", - говорится в сообщении МВД в Telegram.





"Обидчик повис на поручнях и несколько раз ударил ногами мужчину. Тот решил выйти на ближайшей остановке, но зачинщик драки выбежал за ним, схватил за куртку и повалил на землю. Потасовку увидел прохожий (выяснилось, офицер внутренних войск), который задержал нападавшего. Не разобравшись в ситуации, его попытались отбить стоявшие рядом люди, но правоохранителю помог оказавшийся неподалеку оперативник из Московского РУВД", - рассказали в министерстве.





В итоге молодого человека передали прибывшему на место наряду милиции, в настоящее время он находится в ИВС, а материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям правонарушителя, добавили там.





В свою очередь в Следственном комитете сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.





"С задержанным проводятся следственные действия, изучаются изъятые записи камер видеонаблюдения и регистратора, установленного в салоне пассажирского автобуса, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении СК в его официальном телеграм-канале.





Там отмечается, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за хулиганство, "по предварительной информации, в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения (более 1,1 промилле)".





"Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования", - добавили в комитете.