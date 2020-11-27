Случайно или нет, но от слов заместителя генерального прокурора создается впечатление, что законники с народом.





Понятно, что прокуратура накануне нового воскресного марша попыталась успокоить общественность. Но в выступлении заместителя генерального прокурора Геннадия Дыско, проскользнули элементы внутреннего прокурорского заговора или итальянской забастовки против происходящего в стране правового беспредела.

Причины возмущения

Начнем с того, что причинами последнего народного возмущения сталио три основных фактора.





Убийство невиновного парня лицами, которые хорошо известны властям и действуют в ее интересах.

Непринятие предусмотренных законом мер в отношении лиц, которые нанесли Бондаренко травмы, несовместимые с жизнью. Более того, явные попытки властей опорочить погибшего, заявлениями, что он был пьян.

Возбуждение уголовного дела в отношении врача БСМП и журналистки tut.by, якобы это именно они вызвали всенародное возмущение, а не безнаказанное убийство. Такой наглый перевод стрелок вместо реального поиска убийц лишь еще больше подогрел протест.

Прокуратура попыталась нейтрализовать лишь третью причину. Попытка вышла весьма неумелой. Не исключено, что она изначально такой и задумывалась.





Казалось бы, за последние три месяца даже последним идиотам должно было стать понятно, что «раскаяния» лиц, находящихся под стражей, то есть фактически находящихся в заложниках, дают прямо противоположный эффект. Но нет, опять по телевизору показывают очередного заложника системы, врача БСМП, который посыпает голову пеплом, потому что очень хочет вернуться домой к семье. При этом Геннадий Дыско и белорусское телевидение ни словом не обмолвились о других факторах, которые больше всего возмущают общество. Впрочем, как и о том, что разглашение медицинской тайны относится к охраняемой законом личной тайне и поэтому уголовное дело может возбуждаться только по заявлению пострадавшей стороны, то есть родственников погибшего Романа Бондаренко. Правда, тут власть придумала странные тяжкие последствия, но не для потерпевшего, как требует закон, а для самой себя. Это дало формальное право возбудить дело без заявления потерпевшего. Хотя озвученные "тяжкие последствия" к этому делу подходят также, как корове седло.





Но главное и весьма неожиданное откровение прозвучало не в «покаянии» находящегося под стражей врача, а из уст самого заместителя генерального прокурора.





«В частности, каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствуют результаты исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи. По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь», - заявил Геннадий Дыско.





В этой небольшой цитате на самом деле значительно больше информации, чем может показаться на первый взгляд. Народ начал возмущаться тем, что не важно был алкоголь или нет, что убивать людей безнаказанно в Беларуси все равно нельзя, что прокуратура опять пытается отвлечь внимание людей от реальной проблемы. Начали говорить о том, что алкоголь в моче не может однозначно свидетельствовать, что Роман Бондаренко был пьян. Но главного никто не заметил.

Тайное послание прокуратуры?

На самом деле, Дыско вовсе не сказал, что в моче обнаружен алкоголь. Хотя как раз перед этим акцентировал внимание именно на моче. Но затем, вместо того чтобы конкретно сказать, где и сколько алкоголя было обнаружено, заместитель генерального прокурора говорит невнятное «в биологических средах». То есть логично было бы слова "отсутствуют результаты исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи" продолжить: "и именно в ней был обнаружен алкоголь".





Где и сколько – это ключевая информация в данном случае, которая позволяет понять, что реально произошло с Романом Бондаренко. В зависимости от того, где и сколько, картина произошедшего может кардинально меняться. Но именно эту информацию прокуратура не озвучивает.





Для определения того факта, употреблял ли человек алкоголь, у него берут анализ крови, а также слюны и мочи. У погибшего человека также исследуется содержимое желудка. Для достоверности факта приема алкоголя в случаях прижизненных травм проводится также определение этанола в свертках крови или излияний крови в межмышечные пространства. Это все – «биологические среды».





При том неопровержимом факте, что в крови Романа Бондаренко алкоголя не было (его не опровергает даже прокуратура), в какой именно биологической среде алкоголь был обнаружен, не просто важно, а архиважно. Как и то, в какой концентрации был этот алкоголь. Например, если он был обнаружен в моче в пределах 0,5 промилле, при отсутствии его в крови и слюне, то в такой ситуации даже водителям автобусов разрешают выезд. Даже при большей концентрации алкоголя в моче нельзя однозначно утверждат, что человек был пьян. Водка, коньяк, виски оставляют следы алкоголя в крови до 3-х суток, а в моче – до 6 суток. А вот пиво в небольших дозах, напротив, выводится очень быстро. Именно экспертиза должна была сказать, а прокуратура озвучить, сколько ,что и когда пил Роман Бондаренко.





Прокуратуре важно было сказать, например, что в моче обнаружено 2 промилле алкоголя. Причем, особенно акцентируем на этом внимание, прокуратуре очень важно было уточнить, что алкоголь обнаружен именно в моче, так как в других вариантах ситуация складывается весьма нелицеприятная.





Например, если алкоголь был обнаружен в слюне, но отсутствовал в желудке и в моче. Это свидетельствует о том, что алкоголь Роману Бондаренко влили в рот уже тогда, когда он был без сознания и не мог его проглотить. Это тоже подпадает под определение «в биологических средах». При таком раскладе подозрения падают на сотрудников РУВД, где погибший и потерял сознание.





Если алкоголь был обнаружен в слюне и желудке, но в крови его не было, это означает, что алкоголь был принят в пределах одного часа и поэтому не успел всосаться в кровь. Тут многое зависит от нервной системы человека, его моторных функций, принимал ли он пищу и в каком состоянии находился. При таком варианте, складывается следующая картина преступления: Романа Бондаренко загрузили в микроавтобус, сильно избили и перед тем, как сдать в РУВД, влили в рот алкоголь (например, ту самую «Массандру»), заявив, что парень пьян. Это, кстати, объясняет и первоначальную версию милиции, которая утверждала, что при поступлении парень был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сильный запах изо рта, потеря ориентации в следствие МЧТ – вот вам и «диагноз». Записи переговоров о «Массандре» также говорят в пользу этой версий, поскольку у избивших Романа людей мог быттл при себе алкоголь и, значит, они могли влить его в пострадавшего.





О том, какую картину преступления рисует место обнаружения алкоголя и его концентрация, можно писать очень долго. Мы привели лишь пару возможных вариантов, но их может быть и больше. Например, очень важное значение имеет исследование сгустков крови, образовавшихся в результате травм. Сбил водитель на дороге человека, а потом, чтобы скрыть свою вину, влил в рот умирающего алкоголь. А далее рассказывает, что пьяный сам выскочил ему под машину. Проводится экспертиза, которая устанавливает, что в крови погибшего действительно есть алкоголь, но вот в сгустках крови – нет. Это явное свидетельство того, что алкоголь был выпит после получения травм.





В заключение скажем, что если прокуратура действительно желала прекратить все домыслы, то должна была не только пояснить, где конкретно и в какой концентрации обнаружен алкоголь, но и дать по этому поводу соответствующие пояснения, то есть описать версию, которая складывается исходя из заключения экспертизы. А эта версия после экспертизы в любом случае должна была сложиться, как детский пазл. При этом прокуратуре ничто не мешало сказать, что алкоголь обнаружен именно в моче Бондаренко. Такой факт позволял немного замазать Бондаренко, а с ним врача и журналистку tut.by. Более того, в этом случае все довольно красиво встало бы на свои места. Придраться было бы не к чему. И тогда слова Лукашенко и Кочановой выглядели бы правдоподобно.





Но Геннадий Дыско или тот, кто писал ему речь (готовил и утверждал пресс-релиз), будто специально не сказали этого, ограничившись «биологическими средами». Не было даже сказано, что Роман Бондаренко был пьян, как это говорили Лукашенко и Кочанова. Прозвучавшее заявление создает впечатление тайного послание обществу - «читайте между строк», словно попытка выполнить приказ, но одновременно остаться незамаранным. «Биологическая среда» - это из категории Sapienti sat (для понимающего достаточно). Ведь сказать, что алкоголь был обнаружен, например, в слюне, прокуратура реально не могла, поскольку это было бы расценено, как предательство со всеми вытекающими последствиями. А так вроде и приказ выполнен, и правда людям донесена. В итоге, специально или нет, но для подогрева протеста прокуратура сделала значительно больше врача БСМП и журналистки tut.by.



