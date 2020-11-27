Белорусские врачи вылечили от коронавируса 101-летнего пациента





По его словам, в республике медики научились лечить COVID-19. Протоколы в белорусских больницах меняются быстро: когда в других странах появляются эффективные способы борьбы с этой болезнью, их сразу берут на вооружение в Беларуси.





Горбич отметил, что в стране есть пожилые граждане (старше 80 лет), у которых диагностирован коронавирус, но им оказывают квалифицированную помощь.





"В Беларуси был пациент в возрасте 101 года", – сказал представитель БелМАПО.





Отвечая на вопрос, когда закончится пандемия, он процитировал слова директора Национального института аллергии и инфекционных болезней США Энтони Фаучи: вакцинация поможет, но не решит проблему, поэтому меры социального дистанцирования и другие способы защиты граждан продлятся месяцы, и хотелось бы верить, что все завершится в 2022 году.





По информации Министерства здравоохранения Беларуси, в республике по состоянию на четверг зафиксировано 130012 случаев заражения коронавирусом. За истекшие сутки скончались девять человек, а общее число летальных исходов составило 1128.



