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Белорусские врачи вылечили от коронавируса 101-летнего пациента

Белорусские врачи вылечили от коронавируса пациента в возрасте 101 года, сообщил в эфире телеканала ОНТ заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич.


По его словам, в республике медики научились лечить COVID-19. Протоколы в белорусских больницах меняются быстро: когда в других странах появляются эффективные способы борьбы с этой болезнью, их сразу берут на вооружение в Беларуси.

Горбич отметил, что в стране есть пожилые граждане (старше 80 лет), у которых диагностирован коронавирус, но им оказывают квалифицированную помощь.

"В Беларуси был пациент в возрасте 101 года", – сказал представитель БелМАПО.

Отвечая на вопрос, когда закончится пандемия, он процитировал слова директора Национального института аллергии и инфекционных болезней США Энтони Фаучи: вакцинация поможет, но не решит проблему, поэтому меры социального дистанцирования и другие способы защиты граждан продлятся месяцы, и хотелось бы верить, что все завершится в 2022 году.

По информации Министерства здравоохранения Беларуси, в республике по состоянию на четверг зафиксировано 130012 случаев заражения коронавирусом. За истекшие сутки скончались девять человек, а общее число летальных исходов составило 1128.
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