День героев: сегодня отмечается 100-летие Слуцкого восстания

100 лет назад, 27 ноября 1920 года, в Слуцке началось восстание, участники которого выступали за независимость Беларуси под бело-красно-белым флагом. Белорусские военные части, созданные преимущественно из местных крестьян, около месяца сопротивлялись советским войскам, сражаясь за независимость Беларуси.