Врач-инфекционист: Мы подходим к пику второй волны коронавируса





— Мы немножко отстаем от той же Европы по этому пику по той причине, что в Европе началось все раньше, у нас — чуть позже завершилась первая волна.





По словам специалиста, не исключены и третья, и четвертая волна коронавируса, но говорить об этом точно не приходится, так как заболевание совершенно новое.





Горбич отметил, что около 80% заболевших переносят заболевание легко, около 17−20% — тяжело, 3−5% — попадают в реанимацию.





— Реально, о чем мы можем говорить в настоящий момент — мы подходим к пику второй волны, мы приближаемся к пределу пропускной способности стационарных организаций системы здравоохранения.





Медик сообщил, что количество заболевших во вторую волну в Беларуси больше, чем весной. Одной из причин этого, по мнению Горбича, является то, что у людей изменилось отношение к коронавирусу — мы устали его бояться.





— Нам нужно вернуть не страх, нужно вернуть понимание того, что это опасно. Сейчас, когда начинает вводиться масочный режим, это видно. Потому что возвращается понимание, когда мы видим, что растет заболеваемость и в каждой семье — где-то родственники, где-то знакомые, где-то коллеги по работе. И не дай бог, кто-то не вернулся из больницы, к сожалению, такие случаи бывают, глупо отрицать, что этого нет. Реально, в этот момент начинаешь задумываться: а может быть, следующим будешь ты? И вот тогда приходит это осознание. Потому что на самом деле нигде в мире на настоящий момент никто не даст 100-процентную гарантию, что, если человек заболеет, он выздоровеет.





О разновидности вируса во вторую волну

Юрий Горбич сказал, что во вторую волну COVID-19 остался тем же.





— Вирус тот же. Многие говорят о том, что он теряет свою вирулентность, на самом деле я рискну с этим поспорить, потому что он уходит в новые для себя популяции. Если мы вспомним первую волну, это преимущественно были возрастные люди, люди с большим количеством факторов риска. Молодые люди тоже встречались, но они составляли безусловное меньшинство. Сейчас популяция людей, заболевших и попадающих в поле зрения медиков, она молодеет. Вирус находит для себя новую популяцию, соответственно, говорить о том, что у него снижается вирулентность, то есть свойство вызывать заболевание, если говорить более простым языком, нельзя.





По словам специалиста, разговор о коллективном иммунитете несостоятелен и это уже признала ВОЗ. Антитела более трех месяцев сохраняются у 30−36% переболевших, а остальные могут заболевать повторно. И в Беларуси такие случаи уже регистрируются.





Про вакцины

Сейчас вакцины находятся на разных стадиях клинических испытаний, но пока непонятно, как это все будет работать, заявил специалист.





— Разговор, который связан с процентами их эффективности, свыше 90%, это говорит о том, что у этой категории пациентов, даже не пациентов, а людей, получивших вакцину, у них образуются антитела. То есть, грубо говоря, их иммунитет на это срабатывает. Это очень хороший показатель, но вопрос немножко в другом: как долго он сохраняется, какой уровень из этих антител является защитным, является ли он защитным в том же объеме, в котором возникает после заболеваний?





Горбич напомнил, что с антителами через три месяца остаются только 30−36% переболевших.





— А что будет с вакциной? А если будет то же самое, то мы будем говорить о том, что каждые три месяца нам нужна ревакцинация? А это практически нереально. Потому что получится, что все то количество человек, которое захочет получить вакцину, а это количество будет достаточно большим, оно каждые три месяца будет хотеть это получить. Опять же, добавляя к этому, что через какое-то время мы привыкнем с этим жить, это количество будет потихонечку уменьшаться, и мы начнем успокаиваться. Поэтому здесь есть сейчас больше вопросов, чем ответов, — резюмировал он.





Напомним, в Беларуси за последние сутки подтверждено 1563 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 1317 человек, умерли — девять. Всего с начала эпидемии в стране 130 012 случаев COVID-19, выздоровели и выписаны 108 769 человек, умерли — 1128 .