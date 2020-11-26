



Скриншот с мультфильма «Остров сокровищ»





В протоколе сказано, что с 8 сентября 17.00 и по настоящее время через ВКонтакте Илья «публично демонстрирует и распространяет композицию в виде эмблемы СС времен 3-го рейха в виде черепа с перекрещивающимися костями». Также указано, что эта эмблема в марте 2018 года судом Центрального района Минска была признана экстремистским материалом.





Мужчина с протоколом не согласился и рассказал «Сильным Новостям» почему. Эту футболку он купил на московском концерте группы КняZz. «Это фирменный мерч группы, и стоит он порядка дорого», — говорит Илья. По словам мужчины, на футболке изображен не экстремистский символ, а «Веселый Роджер», которого часто можно увидеть на трансформаторных будках, в фильмах и даже детских мультфильмах.





Когда состоится суд, на данный момент не известно. «Возможно, даже в ближайшее время, а возможно, в течение месяца, — предполагает Илья. — Я считаю, что это продолжение беспрецедентного давления на волонтерское движение, в котором я состою, да и в целом на гражданское общество Беларуси».



