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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

На гомельчанина составили протокол за фото в футболке с черепом. Почитайте, в чем его обвиняют

На Илью Миронова составили очередной протокол. На этот раз по ч.2 ст. 17.11 КоАП «Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности». В качестве доказательства показали фото, на котором на нем футболка с черепом с перекрещенными внизу костями. Мы по понятным причинам это фото не покажем.


Скриншот с мультфильма «Остров сокровищ»

В протоколе сказано, что с 8 сентября 17.00 и по настоящее время через ВКонтакте Илья «публично демонстрирует и распространяет композицию в виде эмблемы СС времен 3-го рейха в виде черепа с перекрещивающимися костями». Также указано, что эта эмблема в марте 2018 года судом Центрального района Минска была признана экстремистским материалом.

Мужчина с протоколом не согласился и рассказал «Сильным Новостям» почему. Эту футболку он купил на московском концерте группы КняZz. «Это фирменный мерч группы, и стоит он порядка дорого», — говорит Илья. По словам мужчины, на футболке изображен не экстремистский символ, а «Веселый Роджер», которого часто можно увидеть на трансформаторных будках, в фильмах и даже детских мультфильмах.

Когда состоится суд, на данный момент не известно. «Возможно, даже в ближайшее время, а возможно, в течение месяца, — предполагает Илья. — Я считаю, что это продолжение беспрецедентного давления на волонтерское движение, в котором я состою, да и в целом на гражданское общество Беларуси».
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