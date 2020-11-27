



"Вирус находит для себя новую популяцию, соответственно говорить о том, что у него снижается вирулентность, то есть свойство вызывать заболевание, если говорить более простым языком, нельзя", — сказал Горбич в эфире телеканала ОНТ.





Он также напомнил, что коллективного иммунитета в истории с коровирусом, скорее всего, не будет. Антитела на срок более трех месяцев сохраняются у 30−36% переболевших. Остальные же могут заболевать повторно. Медики наблюдают такие случаи и в Беларуси.





В этой связи не совсем понятно, помогут ли вакцины — даже те, которые показывают свыше 90% эффективности.





"Это очень хороший показатель, но вопрос немножко в другом: как долго он (иммунитет — Еврорадио) сохраняется, какой уровень из этих антител является защитным, является ли он защитным в том же объеме, в котором возникает после заболеваний?", — сказал Горбич.





Если антитела после перенесенного заболевания сохраняются на длительный период только у трети переболевших, то что будет с вакциной — "а если будет то же самое, то мы будем говорить о том, что каждые три месяца нам нужна ревакцинация? А это практически нереально", отметил инфекционист.





Горбич также рассказал, что в Беларуси около 80% пациентов с COVID-19 переносят заболевание легко, около 17−20% — тяжело, 3−5% — попадают в реанимацию. При этом он подтвердил, что число заболевших осенью больше, чем весной. Специалист также не исключил и третью, и четвертую волну коронавируса.





Около недели в Беларуси медики фиксируют прирост заболевших COVID на уровне полутора тысяч человек в сутки. 26 ноября Минздрав сообщил, что за сутки подтверждено 1563 случая заболевания. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 130 012 случаев COVID-19, выздоровели и выписаны 108 769 человек, умерли — 1128 .