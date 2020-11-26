Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин осудил уничтожение властями народного мемориала жителю двора Перемен Роману Бондаренко, заявив о «сатанинском попрании лампад и иконок».





Лукашенко возмутился высказываниями Лепина и католического епископа Юрия Кособуцкого, потребовав от правоохранительных органов «дать оценку» «этим деятелям».





Кособуцкий на этой неделе написал, что не исключает заведения уголовных дел против себя и Лепина.





– Какова была реакция в православной церкви на высказывание Сергея Лепина об уничтожении народного мемориала в память о Романде Бондаренко? – спросил «Белорусский партизан» у священника Александра Шрамко.





– Нужно понимать, что церковь внутри очень разношерстная. Но по моей информации большинство священников поддерживают Лепина и считают его позицию правильной. Более того, часть из них открыто выступила в поддержку Лепина, заступившись за него перед руководством БПЦ.





А как иначе: он же не озвучивал никаких политических лозунгов, не публиковал призывов к протесту, не занимал чью-то сторону, а просто высказал моральное суждение.





Церковь для этого и призвана: выносить суждения о моральности или аморальности человеческих поступков.

– Как думаете, Лепина отстранят от должности пресс-секретаря БПЦ?





– Возможно. Митрополита Вениамина сейчас активно обступили со всех сторон люди, которые занимают, скажем так, прорежимную позицию. Лепин, наверное, не совсем находится в корреляции с текущей позицией руководства БПЦ.





Но не думаю, что уход с канцелярской должности станет для него большой проблемой, не думаю, что он будет сильно страдать от этого. Самое главное, что он является настоятелем храма и служит людям.





Вместе с тем священники готовы заступиться за Лепина, он один не останется. Возможно, увольнению не дадут случится.





– Какой может быть реакция в церкви, если на Лепина и Кособуцкого заведут уголовное дело, как это прогнозирует последний?





– Наверное, будет тоже, что и сейчас: у руководства БПЦ одна позиция, у обычных священников и прихожан – другая. То есть можно говорить о расколе: между верхушкой и той, церковью, которая работает непосредственно с людьми.





Верхушка живет жизнью номенклатуры, а рядовые священники же все видят и знают, живут такой же жизнью как другие люди.





Верхушка присвоила себе право говорить от имени церкви, но на самом деле, церковь – это совокупность всех верующих. И порой действия руководства очень противоречивы.





Считается, что епископ обладает высшей властью на своей территории и является голосом церкви. Но когда архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий выступил с осуждением насилия со стороны власти, вышла бумага за подписью обыкновенного священника, который руководит каким-то отделом в БПЦ: высказывания архиепископа Артемия – его частное мнение.





Это же абсурд с точки зрения логики руководства церкви: почему рядовой священник указывает епископу, что его голос – не голос церкви.





Они хотят сказать, что голосом церкви может быть только голос бюрократического аппарата?





Рядовые священники в большинстве своем осуждают происходящее в нашей стране насилие, беззаконие, ложь и фальсификации.







