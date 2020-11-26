Публикуем текст обращения.





"Наша родина Беларусь уже четвертый месяц находится в невиданом доселе общественно-политическом кризисе, который, к сожалению, усугубляется. Насилие не прекращается, продолжает проливаться кровь, общество разделено.





Это не предвещает нам счастливого будущего, ибо, как говорил Христос, разделившийся сам в себе, не устоит (пар. МФ 12, 25).





Трудно поверить, что такое происходит в нашей миролюбивой стране, известной своей толерантностью и согласием между людьми разных вероисповеданий и национальностей.





Католическая церковь, руководствуясь Евангелием и построенным на нем социальным учением, высказывается против насилия, беззакония, несправедливости и неправды, и осуждает их.





Костел призывает к мирному решению возникших проблем путем диалога в духе любви к Богу и Ближнему, с соблюдением Божьих и человеческих законов.





Мы, католические епископы Беларуси, присоединяемся к обращению Папы Франциска, направленного им после молитвы «Ангел Господень» 13 сентября 2020 г. к государственным властям.





В нем понтифик призвал прислушаться к голосу сограждан и пойти навстречу их законным стремлениям, обеспечивая полное уважение прав человека и гражданской свободы.





При этом мы хотим подчеркнуть, что главная цель Церкви – проповедовать Евангелие ради построения Царства Божьего, которое не руководствуется принципами этого мира и не претендует на земную власть.









Поэтому Костел не выполняет государственных функций и не может никем использоваться в политических целях.





В это судьбоносное время истории нашего Отечества, как обучал святой апостол Павел, мы должны нести бремя друг друга (пар. Гал 6, 2), оказывать взаимную поддержку и солидарность для строительства сплоченной, а не разделенной Беларуси.





Обращаемся к католикам и всем людям доброй воли с призывом продолжать возносить свои молитвы в интенции быстрого и мирного разрешения кризиса, ибо Блаженны миротворцы и те, кто стремится к справедливости, как говорит Христос.





Пусть добро победит зло.





Мира и добра тебе, наша родина Беларусь!"





Католические епископы Беларуси

Минск, 25 ноября 2020 г.





Напомним, правящий режим преследует Католическую церковь в Беларуси за подержку народа в его справедливой борьбе за свои права.





В этой связи гражданина Беларуси архиепискоап Тадеуша Кондрусевича не пустили обратно на Родину после его поездки в Польшу. Власти до сих пор не озвучили ни одной внятной законной причины препятствования возвращению гражданина страны на Родину.



