Ради обеда Лаврова перекрыли центр Минска
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибыл вчера в Минск с визитом, обедал в Café de Paris, о чем сообщил Telegram-канал МотолькоПомоги.
По этому поводу кафе было закрыто на спецобслуживание с 12:00 до 15:30. С 15:30 до 16:30 будет проводиться дезинфекция помещения.
К 12 часов улица Карла Маркса была перекрыта и "зачищена" от автомобилей. Напротив кафе дежурил сотрудник ГАИ.
Сегодня утром Лавров встретился с Владимиром Макеем и Александром Лукашенко. На встрече с Лукашенко Лавров напомнил о сочинских договоренностях Лукашенко с Путиным и заявил о враждебном отношении Запада к Беларуси и России.
15:19 26/11/2020
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