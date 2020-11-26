Ради обеда Лаврова перекрыли центр Минска

По этому поводу кафе было закрыто на спецобслуживание с 12:00 до 15:30. С 15:30 до 16:30 будет проводиться дезинфекция помещения.









К 12 часов улица Карла Маркса была перекрыта и "зачищена" от автомобилей. Напротив кафе дежурил сотрудник ГАИ.





Сегодня утром Лавров встретился с Владимиром Макеем и Александром Лукашенко. На встрече с Лукашенко Лавров напомнил о сочинских договоренностях Лукашенко с Путиным и заявил о враждебном отношении Запада к Беларуси и России.



