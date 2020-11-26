Как передает TUT.BY, 19-летнего студента столичного вуза Илью обвиняют по ст. 369 УК РБ «Оскорбление представителя власти». Санкции этой статьи предусматривают наказание от общественных работ до ограничения свободы до трех лет.





В итоге Илье присудили 1,5 года «химии». Сам Дмитрий Балаба при этом просил компенсировать ему нравственные страдания и возместить ему ущерб в виде 1.000 рублей.





Еще 26 сентября Илья решил «оставить свое послание» на объявлении, которое висело на информационном стенде возле подъезда дома Балабы. По его словам, он понимал, что это оскорбление, но хотел выразить свое мнение.





Вероятно, речь идет о надписи шариковой ручкой «Балаба убийца», нанесенной на объявление о ремонте мебели. Именно такое изображение показано в сводке МВД.









На суде зачитали показания Балабы, по его словам, он даже не заметил надпись, домой ему позвонили сотрудники правоохранительных органов и все рассказали.





Когда трех парней задержали, в служебном авто Балаба провел с ними "разъяснительную" беседу, потом молодых людей отвезли в РУВД, а Илья публично извинился перед Балабой и другими сотрудниками милиции.





В тот же день они получили по 15 суток по статье 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».





Потерпевший Дмитрий Балаба на судебное заседание не явился в связи с заболеванием - по некоторым сведениям у него коронавирус.





Зато он передал через гособвинителя заявление с гражданским иском, что надписи нанесли ему нравственные страдания, нарушили его личные неимущественные права, в связи с чем он просит возместить ему ущерб в виде тысячи рублей.





Гособвинитель запросила для студента наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») на полтора года. Также она считает необходимым удовлетворить гражданский иск Балабы о возмещении ущерба.





Адвокат попросила не назначать парню наказание в виде ограничения свободы, пояснила, что на свободе он будет полезнее обществу, а также сможет продолжить учиться, работать и поддерживать семью.





Судья Андрей Млечко решил признать студента виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.





Илье назначат наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа.





Исковые требования Балабы насчет одной тысячи рублей суд постановил удовлетворить.