Христиане из разных стран поддержали протестующих в Беларуси





Послание подписали, в частности, музыкант Юрий Шевчук, основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер, музыканты из группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, Андрей Суротдинов и Игорь Тимофеев, музыкант из группы Tequilajazzz Евгений Федоров, а также другие православные и католики из России, США, Бельгии, Франции, Италии и других стран.





"Давать правовую оценку происходящих в обществе событий - дело юристов, а не церковного сообщества", - указано в письме. Тем не менее это сообщество не может быть изолировано от участия в решении общественно значимых задач и лишено права давать нравственную оценку действиям властей, говорится далее, передает DW.





Подписавшиеся отмечают, что в преддверии праздника Рождества с болью вспоминают историю "об иудейском царе, который погубил множество молодых жизней, движимый боязнью потерять власть".





Напоминая о многочисленных случаях избиения белорусскими силовиками мирных протестующих, пытках людей в СИЗО, а также о гибели Романа Бондаренко и других активистов протеста, соавторы открытого письма считают, что подобные сцены "воскрешают в памяти зверства немецких оккупационных властей и палачей НКВД" в Беларуси.





В то же время подписавшиеся констатируют, что "служители Церкви Христовой, возвышающие голос против лжи и насилия, подвергаются в Беларуси давлению и угрозам". В качестве примеров этому они называют ситуацию с архиепископом римско-католической церкви Тадеушем Кондрусевичем, которому был запрещен въезд в страну, после того как он обратился к власти с призывом начать диалог и прекратить насилие.





Другой пример, указанный в открытом письме, - случай клирика Гомельской епархии, священника Владимира Дробышевского, приговоренного к 25 суткам ареста за то, что он вышел на одиночный пикет с портретом Ньютона и фразой "На всякое действие возникает противодействие", а также принял участие в мирной демонстрации.





"Мы выражаем нашу солидарность, поддержку и глубокое почтение епископам, священникам и всем христианам, которые, презирая опасность, напоминают о свободе и достоинстве человеческой личности, созданной по образу и подобию Божию", - подчеркивают подписавшиеся. По их мнению, "мирный диалог - это единственная альтернатива насилию".