На госканале СТВ вышло "расследование" под названием "Пляски на костях" – о том, что случилось после гибели Романа Бондаренко. В репортаже одиозный пропагандист Григорий Азаренок приводит якобы доказательство того, что Бондаренко в момент выхода во двор был пьян.





Телегам-канал "Белые Халаты" опубликовал пост, где врач в пух и прах разносит аргументы силовиков.





"Мы видим, как представители силовых структур, вместо того, чтобы расследовать дело о смерти Романа Бондаренко, продолжают искать в организме погибшего молодого парня, мифический этанол, - пишет телеграм-канал.





В некотором роде, им это «удалось»: подхватывающие крохи информации с барского стола силовиков, госСМИ во главе с товарищем Азаренком объявили, что следы метаболитов алкоголя были обнаружены в чудом сохранившейся (после суток в реанимации на инфузии и диуретиках) моче Романа Бондаренко.





Мы получили комментарий психиатра-нарколога на этот счёт. Доктор пожелал остаться инкогнито, однако дал исчерпывающие пояснения относительно ситуации с этанолом в моче:





"В ближайшее время после того, как в организм человека поступает алкоголь, на экспертизе по выявлению этанола и его метаболитов в естественных жидкостях организма, мы видим повышенную концентрацию этанола в крови и нулевую - в моче.





Далее, по мере элиминации (выведения) алкоголя из организма, концентрация этанола в крови снижается, а в моче - растет. В отдаленные сроки после приёма человеком алкоголя, следы этанола и его метаболитов могут оставаться только в моче (причем довольно долго, что зависит от многих факторов).





Результат «0 промилле этанола» в крови и следовое содержание в моче называется "подтвержденный факт употребления алкоголя в прошлом", что, строго говоря, абсолютно не является алкогольным опьянением в текущий момент.





Также стоит заметить, что диагностика алкогольного опьянения, согласно приказа МЗ РБ от 13.07.2011 N732 «Об утверждении клинических протоколов по диагностике алкогольного и иного опьянения в организациях здравоохранения», проводится на основании анализа КРОВИ на этанол", - поясняет врач.





Телеграм-канал "Белые халаты" в свою очередь напоминает: головной мозг человека снабжается кровью, а не мочой. Нет алкоголя в крови - нет и эффекта этанола на поведение и трезвость сознания.





Однако прокуратура пытается раз за разом указывать на детали, причём неумело состряпанные, чтобы изменить повестку и отвести внимание людей от старательно игнорируемого силовыми службами, но неопровержимого факта убийства Романа Бондаренко.





Вероятно, представители прокуратуры и госСМИ забыли о том, что алкогольное опьянение является отягчающим обстоятельством для того, кто совершил преступление, а не для жертвы последнего.





Особенно, если в крови жертвы уровень этанола был 0 промилле.





Однако раз представители прокуратуры так жаждут хоть у кого-то найти в биологических жидкостях этанол, можем порекомендовать им взять анализ крови у любителей «Массандры».





Сколько бы в товарищ Азаренок с хором государственных СМИ на подпевке не тиражировали мысль о наличии этанола в организме погибшего Романа, факт того, что нельзя оправдать убийство человека его выдуманным алкогольным опьянением, остаётся неоспоримым", - заключает телеграм-канал.