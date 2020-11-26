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Шок! Из-за COVID-19 у минских поликлиник уже ставят армейские палатки

Фото того, как у 17-ой минской поликлиникой на улице Герасименко военные разбивают палатку и заносят внутрь мебель, опубликовал телеграм-канал Белые халаты.


В Минздраве сообщили, что специальные палатки появились сегодня рядом со всеми взрослыми и детскими поликлиниками Заводского района. 

Там говорят, что по решению главы района пациентам, которые приходят для сдачи теста на COVID-19 или консультации в так называемые "блоки для температурящих", предложено не стоять на улице, а разместиться в таких палатках.

А теперь представьте, сколько же людей сейчас приходят на тест на COVID-19 и с температурой, что все они не могут одномоментно попасть в поликлинику. Более того, не попавших так много, что власти вынуждены разбивать огромные армейские палатки!

И при этом Минздрав нас пытается убедить, что только в последние дни ежедневный прирост заболевших колеблется в районе 1500 человек. А до этого было гораздо меньше.

Однако напомним, что весной по данным того же Минздрава целый месяц в стране официальный ежедневный прироссоставлял около 1000 человек. Но власти и близко не предпринимали ничего подобного!

Напомним, по неофициальной информации медики оценивают ежедневный прирост заболевших в 10-15 тысяч, при этом, по тем же данным только в Минске каждый день от коронавируса умирают 20-40 человек!

Однако чиновники от Минздрава продолжают нам врать. Сегодня там сообщили о 9 умерших и 1563 заболевших за последние сутки.

Так что имейте это ввиду и берегите себя.
"Белорусский партизан"
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