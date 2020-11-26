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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Бросить курить и начать бегать во всю мощь. Как противостоять режиму и не нарушать закон

Самый безопасный и выгодный способ противостоять режиму - накапливать сбережения. То есть тратить деньги по минимуму.

Бросить курить и начать бегать во всю мощь. Как противостоять режиму и не нарушать закон
Звучит, конечно, смешновато. Но. Не тратя деньги, вы лишаете своих денег государство - не платите косвенные налоги, то есть НДС и акцизы. Думаете, это мелочь? 

Ну, во-первых, моря собирались по капле. А во-вторых - зайдите на сайт "Кошт урада" и посчитайте, сколько налогов вы платите. Косвенные налоги среди них составляют не так уж мало.

Не платить "коммуналку" и прямые налоги, как призывают в сети - значит рисковать и вступать в открытое противостояние. Тем более, что не платить коммуналку достаточно безопасно до 3 месяцев. Потом могут возникнуть проблемы. 

А вот уход от косвенных налогов - НДС и акцизов - никто никогда не отследит. Закон вы не нарушаете.

Есть в этом и дополнительные выгоды.

Психологическая польза

В состоянии бессилия, когда легальных способов протеста де-факто протсо нет, важно иметь контроль хотя бы над чем-то маленьким, что приносит пользу. Не верите - почитайте Виктора Франкла - психолога и философа, который сохранил рассудок в концлагере благодаря тому, что чистил зубы и брился. 

А вот не делать вообще ничего, накапливая при этом невыраженные эмоции - вредно для психики.

Польза для финансовой безопасности

Откладывать хотя бы половину зарплаты рекомендуют многие эксперты по финансам. Например, Бодо Шефер в книге "Путь к финансовой независимости". С экономии начинается путь к богатству. 

Правда, Шефер при этом рекомендует еще и вкладывать отложенные деньги в бизнес или размещать в банке под процент. Но истории Беларуси известны риски заморозки валютных вкладов и девальвации рубля, так что с такими инвестициями нужно быть осторожным и, возможно, отсрочить их до по-настоящему стабильных времен.

Польза для тела

Акцизы на табак, алкоголь и топливо - важная составляющая доходов госбюджета. ​От этих трех позиций государство получает столько же, сколько от вывозных пошлин на калий и нефтепродукты. 

Размер поступлений от акцизов в 2017-2020 годах всегда превышал 1 млрд долларов. Доля акцизов в прогнозируемых доходах консолидированного бюджета обычно находится в диапазоне 7,1-7,6%.

Если вы откажетесь от алкоголя, табака и постараетесь больше ходить пешком или ездить на велосипеде, то вы лишите государства части доходов. 

О вреде деструктивных привычек и малоподвижного образа жизни, кажется, не нужно рассказывать подробно, это общеизвестно. Разве что добавим, что курильщики имеют более высокий риск заражения коронавирусом.

С другой стороны, чем вы здоровее - тем меньше вы нагружаете госбюджет, ведь будете реже обращаться за медпомощью. Но, во-первых, разгрузите вы прежде всего медицину, а во-вторых, последствия ЗОЖ долговременны, так что бонусы вашего оздоровления сможет пожинать уже новая власть, которую вы будете поддерживать.

* * *

Все это работает и в обратную сторону. Если вам нравится текущая власть, вы можете, наоборот, ее поддерживать: пить, курить и тратить всё: зарплату и многолетние накопления, каждый день проживая как последний.
Источник: udf.by
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