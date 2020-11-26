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Родители отравившихся обедом учеников 61-й школы пришли к директору. Директор вызвала милицию

В прошлую пятницу в средней школе № 61 Минска случилось ЧП: после школьного обеда дети попали в больницу со рвотой. Что послужило тому причиной, пока неизвестно.

Родители отравившихся обедом учеников 61-й школы пришли к директору. Директор вызвала милицию
родители в холле школы
Родители учеников устали от неведения и накануне вечером пришли к директору на разговор. На встречу приехала милиция, пишет Rebenok.by 

В 18.30 в школьном дворе собралось около 50 человек. Все были возмущены тем, что администрация школы не посчитала нужным связаться с родителями и обсудить ситуацию: 

— Пятый день в неведении… Как так можно? Хотя бы извинились… Школу надо было закрыть до выяснения причин, — чувствовалось, что родители ждали хоть каких-то объяснений от директора. 

Всего за медпомощью обратились 174 ученика школы, 18 детей попали в больницу. 

Родители обсуждали друг с другом эпикризы, которые им выдали на руки после выписки детей. Но и здесь сплошные неясности: одним поставили диагноз «острый гастрит», другим сказали о бактериальной инфекции. 

Директор Ирина Цубикова на порог школы не вышла. 

Родители развели руками и отправились в приемную: у Ирины Викторовны был приемный день. Однако там встречи тоже не состоялось: руководитель передала через помощницу, что будет общаться с родителями по одному. 

— Зачем вот это все устраивать? Нас несколько десятков, какое «по одному»? —  родители начали выходить из себя. Но один-два человека в кабинет к директору все же попали. Подробности этого разговора пока неизвестны. 

Тем временем в школу зашли двое сотрудников милиции. 

— Да не собираемся мы тут директора обижать, — пошутил кто-то из родителей. 

Милиционеры какое-то время наблюдали за происходящим, а затем отошли в сторону.     

Вместо Ирины Цубиковой к родителям вышла заместитель директора Ольга Горенкова. Она сказала, что идет расследование и что работники школы делают все, что в их силах. Родители, не скрывая досады, начали выходить из душной приемной. 

— Нам знать бы, что это было, страшно же детей пускать, — говорит мама, дочь которой учится в 7 классе. — Моя дочка не пострадала, два раза эту шаурму укусила (Есть версия, что отравление произошло из-за чикен-ролла в обеденном меню — Прим. автора). 

А столовая как работала, так и работает, — присоединяется к разговору рядом стоящий мужчина. — Зато за ссобойки детей «гоняют», боятся несоблюдения норм, видите ли. 

— А если это стафилококк?! Тут же всю школу надо закрывать, — говорит еще одна женщина.

— Вряд ли стафилококк, — мама одного из учеников представляется Ольгой и поясняет, что ее сына в инфекционной больнице проверили на все возможные возбудители, но ничего не нашли. 

Многие дети после происшествия перешли на ссобойки. Однако администрация, как рассказывают родители, не разрешила детям есть домашнюю еду в столовой. Во время встречи заместитель директора уточнила, что ссобойки можно будет использовать в классе, но только под присмотром учителей. В столовую со своими продуктами нельзя. 

Не получив ответов на большинство вопросов, родители составили и подписали в приемной обращение к директору, которое планируется также направить в Министерство образования.  

Напомним, что сейчас в СШ 61 по-прежнему организовано централизованное горячее питание. Учебное заведение обслуживает Комбинат школьного питания Минска, однако силами другой бригады.  

Что касается массового отравления школьников, в ситуации разбирается санитарная служба и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело — по ч. 1 ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса. 

Глава Минска Владимир Кухарев распорядился проверить на этой неделе пищеблоки всех школ.
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