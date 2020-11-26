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Действие просроченных справок и документов продлили из-за коронавируса

На полгода продлевается срок действия справок и документов, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая следующего, говорится в новом указе президента, размещенном на Национальном правовом портале.



Аналогичный указ хорошо показал себя во время первой волны пандемии: тогда документы, у которых заканчивался срок действия с 30 апреля по 31 июля также автоматически продлевался, но только на полгода.

По новому указу, если срок действия справки истекает 1 декабря, то автоматически она будет действительна еще следующие 6 месяцев – до 1 июня 2021 года.

Полный перечень документов будет определен постановлением Совмина. По планам, в список войдут медицинские справки о состоянии здоровья, водительские удостоверения, паспорт и многое другое.

Такая мера поможет сократить число личных визитов госорганов при оформлении документов, что нынешних эпидемиологических условиях крайне важно, и снизить документооборот.
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