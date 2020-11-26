23 ноября в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии сменился директор. В этой связи часть коллектива написала заявления на увольнение. Известно, что 16 сотрудников заявили о своем уходе.





«Сегодня мы, медицинские работники Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, хотим публично озвучить свою позицию по поводу происходящих в нашем центре событий, — говорится в открытом письме сотрудников РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. — В настоящее время нас, как и многих других в стране, лишают права иметь собственное мнение и открыто его высказывать, не опасаясь за собственную безопасность.





Нами манипулируют, взывая к нашей ответственности перед больными детьми (пациентами), неоднократно заявляя о том, что медик в нашей стране не имеет права на забастовку, на участие в митингах и пикетах, общение со СМИ и даже на высказывание своих мыслей в социальных сетях. Наша активность трактуется системой как способ получить «путевку в ЕС», удовлетворение политических амбиций, отсутствие чувства долга и непрофессионализм.





Поверьте, каждому из нас было очень тяжело сделать шаг по своим персональным причинам и решиться на увольнение. Но сложнее всего это сделать из-за профессионального долга перед пациентами (это дети с онкогематологической патологией).





Нам, как и всем людям, имеющим сердце, тяжело работать, осознавая непрекращающееся в стране насилие. Свою позицию по этому поводу мы неоднократно озвучивали в видеообращении и письмах, адресованных в Министерство здравоохранения.





Практически невозможно стало работать, когда некоторые из наших коллег пострадали непосредственно за свою гражданскую позицию: были задержаны и привлечены к административной ответственности. Мы столкнулись с отсутствием поддержки со стороны профсоюза медицинских работников и профессиональных обществ. По нашей информации, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендовало директору центра увольнять активистов и «сотрудников с 23.34».





Последней каплей стала смена руководства центра и назначение нового директора без опыта работы в онкологии. Центр детской онкологии — это особенное учреждение. Директор здесь никогда не выполнял только административную роль. Это в первую очередь основной член диагностической, научной и лечебной команды, куратор лечебных протоколов и научных проектов, активный участник консилиумов, комиссий по решению жизненно важных вопросов в отношении пациентов онкогематологического профиля. Успех терапии зависит от слаженной работы коллектива, профессионализма каждого сотрудника и в первую очередь от экспертного мнения руководителя. За директором всегда оставалось последнее слово на консилиумах по самым сложным пациентам и ответственность за принятое решение.





На сегодня мы использовали все возможные механизмы донесения нашей позиции до системы, и решение об увольнении для многих — единственный способ выразить свою гражданскую позицию. У нас не осталось иллюзий о значимости своей роли как специалистов.





Мы с оптимизмом смотрим в будущее! Надеемся, что наши действия будут способствовать скорейшему восстановлению справедливости, гуманистических принципов, демократических свобод и процветанию нашей страны!»





Завотделением РНПЦ детской онкологии: «Дрожат руки, текут слезы, я боюсь навредить деткам»





Уже известно, что одно из заявлений подписано. В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии больше не работает заведующая онкологически-гематологическим отделением №3 (известно как отделение для детей в возрасте от 7 до 18 лет) Надежда Петровская. Ее заявление уже подписано.





Стаж работы Надежды Петровской — 21 год. Ее задерживали на протестной акции медиков 7 ноября, оштрафовали на 25 базовых (675 рублей).









В интервью Нашай ніве , медик расказала, что решилась на увольнение, поскольку уже не могла качественно выполнять свою работу из-за переживаний. При этом, говорит она, «это не политический шаг», а вынужденное решение.





— Причина моего заявления — общий психологический фон, ситуация в стране и в медицинском сообществе, вечное ощущение стресса. Может, это я такая хрупкая, не справляюсь, но мне стало эмоционально тяжело работать качественно и сосредоточенно.





Работать в отделении с больными онкологией детьми, некоторые из которых уходят, — это и без того морально тяжело, а тут навалилось…





Работа требует большой сосредоточенности, а я не могу и всё!





Дрожат руки, текут слезы, я не уверена в своих действиях, боюсь принять неправильное решение и тем самым навредить деткам еще больше, чем причиняю вред своим увольнением.





На меня сильно давит ситуация, сложившаяся в стране и медицинском сообществе, как это все выставляют по телевидению, какую грязь льют. Поэтому я решила уволиться, — пояснила Надежда Петровская.





По ее словам, вернется к профессии она в другой политической и психологической обстановке, а пока уверена, что без куска хлеба не останется, эмигрировать не собирается.





Надежда говорит, что новый директор РНПЦ подписала заявление быстро, удерживать не пыталась, пожелала мудрости — к ней у Петровской вопросов нет, обид тоже. Но она отмечает, что предыдущий руководитель, наверное, смог бы поддержать и найти слова для мотивации к продолжению работы.





А заменить Петровскую, по ее словам, пока есть кому.





В целом в РНПЦ детской онкологии сложилась крайне напряженная ситуация: медики открыто проявляют симпатии к протестующим белорусам и коллегам.