+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

На Окрестина ужесточили требования к передачам: Вот новые правила

Волонтеры с Окрестина (@spiski_okrestina) сообщают, что на Окрестина изменились правила приема продуктов. Теперь там заботятся о здоровье задержанных.


Правила приёма продуктов на Окрестина изменились. Все продукты должны передаваться с указанием сроков годности.

Если продукт находится в прозрачной упаковке - можете так и передавать. Если упаковка продукта не прозрачная или прозрачность составляет менее 50 % - продукт перекладывается в прозрачный пакет и вкладывается оригинальная упаковка продукта.

Важная просьба: не передавать вареную колбасу (вообще) и в принципе много колбасы, сала! Буквально на 2-3 дня. Хранить продукты негде - холодильников нет, многое портится.

Напомним, приём передач в ИВС и ЦИП происходит по живой очереди по четвергам с 10:00 до 18:00 без перерывов на обед по адресу: 1-й пер. Окрестина, 36.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]