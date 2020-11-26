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Минздрав РБ: Студент БГАМ умер от приступа эпилепсии, спровоцированного коронавирусом

Минздрав Беларуси назвал приступ эпилепсии причиной смерти студента 3-го курса Белорусской государственной академии музыки Артёма К., признав, что этот приступ мог быть спровоцирован коронавирусом.


«В связи с положительным результатом теста с 18 ноября студент находился в изоляторе общежития [БНТУ]. Около 4 утра ему стало плохо, была вызвана скорая медицинская помощь. Реанимационная бригада скорой медицинской помощи Минска, прибывшая на место вызова, сразу приступила к реанимации. К сожалению, несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, спасти студента не удалось», - говорится в сообщении Минздрава.

«По словам очевидцев, у студента развился приступ эпилепсии. Точные причины сейчас устанавливаются. Первомайским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти студента столичного вуза», - также говорится в сообщении.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич не исключает, что из-за коронавируса могло случиться поражение центральной нервной системы.

По его словам, данное поражение при заражении коронавирусом относится к категории редких и сложно прогнозируемых, и, к сожалению, бывает преимущественно у молодых людей.
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