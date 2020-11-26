



«В связи с положительным результатом теста с 18 ноября студент находился в изоляторе общежития [БНТУ]. Около 4 утра ему стало плохо, была вызвана скорая медицинская помощь. Реанимационная бригада скорой медицинской помощи Минска, прибывшая на место вызова, сразу приступила к реанимации. К сожалению, несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, спасти студента не удалось», - говорится в сообщении Минздрава.





«По словам очевидцев, у студента развился приступ эпилепсии. Точные причины сейчас устанавливаются. Первомайским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти студента столичного вуза», - также говорится в сообщении.





Заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич не исключает, что из-за коронавируса могло случиться поражение центральной нервной системы.





По его словам, данное поражение при заражении коронавирусом относится к категории редких и сложно прогнозируемых, и, к сожалению, бывает преимущественно у молодых людей.