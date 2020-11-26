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Мужчине дали три года «домашней химии» за оскорбление милиционера. Прокуратура считает приговор мягким

Суд в Орше приговорил местного жителя, который оскорблял сотрудников районного отдела милиции в социальных сетях, к трем годам «домашней химии». Прокуратура считает наказание недостаточным и будет его опротестовывать, сообщает ОНТ.


26-летний житель Орши писал в соцсетях оскорбления и угрозы под фотографиями местных милиционеров. Автомобиль одного из них мужчина призывал сжечь.

На суде мужчина раскаялся и признал вину. Его обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса — за оскорбление представителя власти и распространение порнографии.

Житель Орши получил три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Прокуратура посчитала наказание недостаточным. Приговор будет опротестован.

Сейчас в судах Витебской области десяток подобных дел. За оскорбления и применение насилия к сотрудникам милиции будут судить жителей Витебска, Новополоцка и Полоцка, сообщает ОНТ.

Одно из таких дел недавно рассмотрел суд в областном центре. Житель Витебска получил два года «химии» за оскорбление сотрудника ОМОНа в одном из телеграм-каналов. Мужчина должен выплатить 500 рублей — компенсацию морального вреда.
TUT.BY
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