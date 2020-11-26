



26-летний житель Орши писал в соцсетях оскорбления и угрозы под фотографиями местных милиционеров. Автомобиль одного из них мужчина призывал сжечь.





На суде мужчина раскаялся и признал вину. Его обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса — за оскорбление представителя власти и распространение порнографии.





Житель Орши получил три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Прокуратура посчитала наказание недостаточным. Приговор будет опротестован.





Сейчас в судах Витебской области десяток подобных дел. За оскорбления и применение насилия к сотрудникам милиции будут судить жителей Витебска, Новополоцка и Полоцка, сообщает ОНТ.





Одно из таких дел недавно рассмотрел суд в областном центре. Житель Витебска получил два года «химии» за оскорбление сотрудника ОМОНа в одном из телеграм-каналов. Мужчина должен выплатить 500 рублей — компенсацию морального вреда.