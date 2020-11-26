Силовики прослушивали семью Романа Бондаренко после его смерти
После смерти Романа Бондаренко силовики прослушивали телефонные разговоры его родственников.
Григорий Азарёнок / СТВ
Это следует из сюжета, показанного на телеканале СТВ. Автор сюжета — печально известный Григорий Азарёнок, передает "Еврорадио".
В сюжете сообщается, что это разговоры матери Романа и его вдовы с какими-то неназванными лицами. На основании чего велось прослушивание родственников Бондаренко, не уточняется. Была ли выдана на это санкция прокурора — тоже.
Прослушивание велось еще как минимум в день похорон Бондаренко. Они касаются похорон Романа и обращения в международные структуры по поводу его убийства.
08:42 26/11/2020
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