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Силовики прослушивали семью Романа Бондаренко после его смерти

После смерти Романа Бондаренко силовики прослушивали телефонные разговоры его родственников.

Григорий Азарёнок / СТВ

Это следует из сюжета, показанного на телеканале СТВ. Автор сюжета — печально известный Григорий Азарёнок, передает "Еврорадио".

В сюжете сообщается, что это разговоры матери Романа и его вдовы с какими-то неназванными лицами. На основании чего велось прослушивание родственников Бондаренко, не уточняется. Была ли выдана на это санкция прокурора — тоже.

Прослушивание велось еще как минимум в день похорон Бондаренко. Они касаются похорон Романа и обращения в международные структуры по поводу его убийства.
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