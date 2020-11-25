Заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско 25 ноября заявил, что у погибшего жителя "Площади Перемен" Романа Бондаренко был найден алкоголь, но не в крови, а в других "биологических средах". Сделали это судебные медэксперты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Телеграм-канале Генпрокуратуры.





В результате каких конкретно анализов были полученные такие данные, в Генпрокуратуре прямо не сообщили, но упоминают анализ мочи.





Также замгенпрокурора не рассказал, какое количество алкоголя было установлено. И можно ли на основании его говорить, что погибший Роман Бондаренко был пьян в момент, когда его избивали и когда отвезли в Центральный РУВД Минска.





«Внесу ясность, что опубликованные в сети Интернет копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа Бондаренко, оформленные в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента. В частности, каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствует результат исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи», — вот что сказал замгенпрокурора.





По анализу мочи можно определить употребление алкоголя за несколько дней до обследования, так как этанол в моче сохраняется намного дольше, чем в крови. В зависимости от различных факторов, алкоголь может обнаруживаться в моче от 12 до 48 часов после последнего употребления спиртосодержащих напитков. Однако и поступает в мочу алкоголь быстро. В течение часа после потребления.





«По результатам судебной химической экспертизы, в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь. Не для кого не секрет, что эксперт несет ответственность, вплоть до уголовной, за достоверность своих исследований», — заявил Геннадий Дыско в качестве подтверждения своих слов.

Также замгенпрокурора заявил, что арестованная журналистка tut.by Екатерина Борисевич — не журналистка.

«Напоминаю, что решением министерства информации приостановлена деятельность tut.by в качестве средства массовой информации. Соответственно Борисевич на момент совершения противоправных действий не обладала статусом журналиста СМИ с вытекающими отсюда правами и обязанностями», — сделал вывод прокурор.





По его мнению, ее действия (публикация данных медицинского освидетельствования Романа Бондаренко), «привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан к официальной информации и в целом – к правоохранительным органам и органам государственной власти».





«Проблем лишних не будет ни у кого, когда каждый будет заниматься своим делом. Врач должен лечить, а средства массовой информации – проверять достоверность полученных сведений до передачи их общественности», — сделал вывод Геннадий Дыско.

Ранее Александр Лукашенко заявил: «Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу».

«Моя ошибка… Не политизируйте»

Также в Телеграм-канале Генпрокуратуры появилось видео с арестованным Артёмом Сорокиным.





«Не политизируйте эту ситуацию вокруг меня. Здесь нет никакой политики. Это был мой необдуманный шаг», — говорит на распространенном Генеральной прокуратурой видео врач.





«Моя ошибка. Я повелся на уговоры девушки, которая представилась журналисткой, и передал ей информацию из медицинской документации. На меня здесь не оказывали никакого давления. У меня есть адвокат, которого я выбрал сам и хочу, чтобы он защищал мои интересы», — заявил Артем Сорокин.

Никаких подробностей о расследовании обстоятельств гибели Романа Бондаренко Генпрокуратура не сообщила.



