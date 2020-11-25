Директор драматического театра в Могилеве Андрей Новиков не уволил подчиненных за выражение гражданской позиции.

25 ноября уволили его самого. «Андрей Новиков остался в этой ситуации человеком с большой буквы», – говорят в театре.

24 ноября в Могилевском драмтеатре состоялось общее собрание, на котором присутствовал и Андрей Новиков. Литературный редактор театра Ольга Семченко говорит, что обсуждение шло бурно, единой стратегии не было, у каждого – собственное видение ситуации и ее решения, но все коллеги хотят вернуть Новикова.





Андрей Новиков занимал должность директора Могилевского драматического театра 20 лет. Фото: Личный архив героя





«На этой встрече мы подписали обращение к руководству отдела культуры облисполкома с просьбой вернуть Новикова. Обращение подписали 86 деятелей театра. Если эта просьба не будет удовлетворена, команда планирует подать заявку выше», — сказала Ольга Семченко.

Некоторые выразили желание уйти в отставку в знак солидарности с директором.

Но отговорил их сам Новиков. Ольга Семченко была одной из тех, кого преследовали за гражданскую позицию вне театра. Этой осенью ее несколько раз судили по статье 23.34 КоАП — якобы за участие в митингах, и наказали арестом и штрафами.





«На Новикова тоже оказывали давление, чтобы он наказал меня, но он не подавлял своих сотрудников в принципе. Андрей Новиков не хочет повторять купаловский сценарий, он старается сохранить коллектив театра. Некоторые считают, что Новиков жертвует собой, но наша команда не желает принимать эту жертву. Конечно, я лично отношусь к ситуации так, что все неправильно. Если мы потеряем театр, мы потеряем все.





Это определенно административные репрессии. Чем хуже ситуация, тем сильнее репрессии. Скоро они могут прийти к власти. И все закончится только тогда, когда победят люди и здравый смысл», — сказала Ольга Семченко.





Актер и режиссер Могилевского драматического театра Владимир Петрович хочет защитить своего режиссера Андрея Новикова, но особых надежд не возлагает.





«Если эта система разгромила Купаловский театр, то что для нее мы? Я не принижаю Могилевский драматический театр, я просто вижу, что мы летим под каток пулемета. Чем это закончится, мы пока не знаем, но одно можно сказать точно: Андрей Новиков в этой ситуации остался человеком с большой буквы, до конца защищал своих сотрудников, которых заметили на митингах. Эти люди не нарушили закон, их не за что увольнять. Умный, честный человек, профессионал – все это про Новикова. И нашему государству это было не нужно. Такими шагами мы движемся только в одном направлении – в сторону Северной Кореи», – прокомментировал ситуацию Владимир Петрович.





Андрей Новиков воздержался от комментария, но текст пресс-релиза, который театр сегодня разослал могилевским СМИ, был с ним согласован.





Андрей Новиков руководит Могилевским областным драматическим театром 20 лет. Театр поддерживает международные культурные связи, ведет активную гастрольную и фестивальную деятельность.





25 ноября Могилевский драматический театр официально объявил, что с директором Андреем Новиковым расторгли контракт. Его уволили без объяснения причин, а фактически за то, что он сам не уволил неугодных работников.





В официальном сообщении театра сказано, что около двух месяцев назад во время общего собрания начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок пообещал коллективу театра не трогать и тем более не увольнять людей за выражение взглядов и гражданской позиции.





Но вслед за этим на директора начали давить, чтобы он наказал отдельных своих подчиненных. А пару дней назад стало известно, что увольняют его самого. Несмотря на то, что в сентябре 2020 года с Новиковым подписали новый контракт на 5 лет.











