ГУБОПиК МВД задержал 40-летнего жителя столицы, который подстрекал 42-летнего минчанина к даче взятки за организацию налоговой проверки, говорится в сообщении на сайте МВД в среду, цитирует interfax.by





"Мужчины познакомились в казино: старший из горожан рассказал, что хочет "насолить" бывшей сожительнице, организовав налоговую проверку ее фирмы. Однако для этого у него нет "нужных связей". Собеседник похвастался, что его знакомый "налоговик" может решить вопрос за $1000", - рассказали в МВД.





В итоге за две встречи минчанин передал знакомому $600, а после очередного транша в $200 мужчину поймали с поличным. "Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за подстрекательство к даче взятки. Подозреваемый заключен под стражу", - проинформировали в МВД.





"Преступление было выявлено в результате оперативной работы среди криминального контингента. Арестованный является уголовным авторитетом по прозвищу Барс, который проверялся на причастность к мошенничеству в сфере игорного бизнеса", - отметили в министерстве.





По данным МВД, полученными таким образом деньгами Барс намеревался пополнить так называемый воровской общак.