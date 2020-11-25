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Уголовный авторитет предложил минчанину за $1000 устроить налоговую проверку фирмы бывшей

Уголовный авторитет предложил минчанину за $1000 проверить фирму бывшей сожительницы

ГУБОПиК МВД задержал 40-летнего жителя столицы, который подстрекал 42-летнего минчанина к даче взятки за организацию налоговой проверки, говорится в сообщении на сайте МВД в среду, цитирует interfax.by

"Мужчины познакомились в казино: старший из горожан рассказал, что хочет "насолить" бывшей сожительнице, организовав налоговую проверку ее фирмы. Однако для этого у него нет "нужных связей". Собеседник похвастался, что его знакомый "налоговик" может решить вопрос за $1000", - рассказали в МВД.

В итоге за две встречи минчанин передал знакомому $600, а после очередного транша в $200 мужчину поймали с поличным. "Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за подстрекательство к даче взятки. Подозреваемый заключен под стражу", - проинформировали в МВД.

"Преступление было выявлено в результате оперативной работы среди криминального контингента. Арестованный является уголовным авторитетом по прозвищу Барс, который проверялся на причастность к мошенничеству в сфере игорного бизнеса", - отметили в министерстве.

По данным МВД, полученными таким образом деньгами Барс намеревался пополнить так называемый воровской общак.
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