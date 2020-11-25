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От провалов в памяти до загустения крови: какие последствия у COVID-19

Почти 60 миллионов человек по всему миру оказались заражены коронавирусом. Самая напряженная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.

Как пишет Sputnik, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о последствиях коронавирусной инфекции для организма.

По его словам, во время заболевания возможны повреждения центральной и периферической нервной системы. У больного наблюдаются провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезия – нарушение чувствительности в различных частях тела.

Последствия COVID-19 Владислав Жемчугов сравнил с последствиями ВИЧ/СПИД, а также рассеянного склероза. По его словам, этим симптомы могут сохраняться долгое время, поскольку происходит восстановление нервных клеток.


"Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе", — отметил иммунолог в эфире НСН.

В каком-то плане коронавирус похож на инсульт, добавил врач. У некоторых больных происходило загустение крови. В связи с этим медик рекомендовал особое внимание уделять сосудам и свертываемости крови при лечении COVID-19.
Вместе с тем, он напомнил, что коронавирус до конца не изучен, поэтому говорить о долгосрочных последствиях рано.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились около 60 миллионов человек. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США (более 12,5 млн), Индии (9,2 млн) и Бразилии (более 6,1 млн). По всему миру скончались более 1,4 миллиона пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.
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