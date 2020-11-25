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Мелочно и подло: Колесникову и Бабарико в тюрьме лишили даже книг

У Марии Колесниковой, которая сидит в жодинском СИЗО, прямо из камеры забрали книги, сообщает ТГ-канал "Письма в клеточку".


Речь идёт о книге Стивена Хокинга "Вселенная Стивена Хокинга" и двух книгах Юваля Ноя Харари — "21 урок для ХХІ века" и "Homo Deus. Краткая история будущего".

Сообщается, что в жодинском СИЗО есть большая проблема с библиотекой. Но та не взяла книги, которые передачей принесли родственники Колесниковой. Книги, которые переслали в библиотеку, были просто переданы на склад, их не выдают.

Накануне также стало известно о проблемах с книгами у Виктора Бабарико. Он имеет право купить книги, составив список для "Центрального книжного магазина". Однако тюремные сотрудники просто игнорируют его запросы.
Источник: euroradio.pl
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