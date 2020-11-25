Уголовные дела по блокировке ж/д путей: правозащитники бьют тревогу

Ольга Чемоданова на официальном телеграмм-канале pressmvd сообщила о задержании "группы, причастной к преступлениям против общественной безопасности", пишет Пресс-секретарь МВД Беларусина официальном телеграмм-канале pressmvd сообщила о задержании "группы, причастной к преступлениям против общественной безопасности", пишет spring96.org





На нескольких мужчин и женщину из Бреста (всем от 26 до 38 лет) вышли оперативники уголовного розыска областной милиции. Всех задержали 11 ноября с помощью ОМОНа.





Компания подозревается в том, что вмешалась в функционирование систем, обеспечивающих безопасность движения железнодорожного транспорта, разбила стекло в "опорке", подожгла шины на дороге и развесила ростовые куклы с циничными надписями, призывающими к насилию над милиционерами.





Установлено, что брестчане самостоятельно изготовили чучело с надписями «ОМОН», «МЕНТ» и «Хлус», после чего 21 октября в областном центре повесили их на деревьях и ограждении путепровода «Западный обход».





Также 29 октября на перегоне вблизи станции "Тевли" (Кобринский район) они заблокировали металлической проволокой автоматизированную систему управления и контроля движением поездов. Это вызвало задержку составов и сбой графика.





После этого, ночью 8 и 9 ноября, сначала подожгли на проезжей части автомобильные покрышки, затем камнями разбили стекла в городском опорном пункте охраны правопорядка.





Следователи дали правовую оценку действиям горожан и признали их подозреваемыми по ранее возбужденным уголовным делам за хулиганство, в том числе особо злостное, а также умышленное приведение в негодность путей сообщения.





В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





А уже 24 ноября была озвучена информация Следственного комитета, о том что в рамках уголовного дела были задержаны девять человек, к пяти из них в настоящее время применена мера пресечения в виде заключения под стражу, двум предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство, совершенное повторно, группой лиц).





"Личности остальных участников устанавливаются, - отметили в СК. - Следователи работают с фигурантами, изучается их личная переписка и содержимое мобильных телефонов. Назначены ряд экспертных исследований по изъятым на месте происшествия и во время обысков предметам и объектам. Также следователями установлена причастность компании к другим эпизодам противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается".





Что известно на это время правозащитникам?

11 но ря в 5 часов утра к работнику железной дороги из Бреста Евгению Комвулю пришли с обыском, во время которого забрали деньги, компьютеры телефоны и флешки. Железнодорожника изначально задержали в рамках уголовного дела и доставили в Ленинский РОВД.





Утром 12 ноября сотрудники милиции в рамках уголовного дела якобы за порчу сигнализации на железной дороге пришли с обыском к Александру Булыге. В постановлении о проведении обыска неправильно было указано отчество, поэтому обыск не провели до исправления ошибки в постановлении. Сам Булыго был задержан на 72 часа и помещен в ИВС Бреста.





Правозащитникам известна информация о задержании супругов Сергея и Ольги Силич, инвалида по зрению и диабетика. По предварительной информации, они подозреваются в порче железнодорожной сигнализации по ч. 1 ст. 309 УК РБ. Родственники сообщают, что задержанных больше, мужчин избивают, чтобы дали признательные показания.

Правозащитники говорят о том, что из задержанных выбивали показания с помощью физической силы и пыток.

Брестские правозащитники сообщают:





"Задержания происходили в жестокой форме: как рассказали родственники, минимум одному человеку выбили ломом дверь в квартире и надели черный мешок на голову, как минимум троих избивали - люди в черном во время или после задержания (отметим, что после задержания люди доставлялись в Ленинский РОВД Бреста). Одному из задержанных точно пришлось вызывать скорую помощь.





Похоже, что помимо физического насилия на подозреваемых оказывалось давление в других формах. Например, была задержана супруга одного из подозреваемых, у которой диагностирован инсулинозависимый диабет, а также инвалидность 2-й группы по зрению. Родственники описывали это не иначе как "держат в заложниках".





Министерство внутренних дел комментирует

МВД сообщило, что за подобные действия могут возбуждаться административные дела по статьям 18.1 и 18.2 КоАП, а возможно и по статье 310 Уголовного кодекса (Умышленная блокировка транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).





Согласно законодательству, административная ответственность за умышленную блокировку транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом влечет ШТРАФ от 6 до 10 базовых величин (арт. 18.1. КоАП) , за подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения транспорта, влечет ШТРАФ от 2 до 10 базовых величин (ст.). 18.3. КоАП).





Во всех таких случаях на месте происшествия проводились следственные действия. Сейчас правоохранители устанавливают замешанных в правонарушениях лиц.





Новая рельсовая война?

Тем не менее, действия граждан по блокированию железнодорожных путей сообщения продолжаются. Несколько фактов:





Мужчины из Радошковичей наложили металлическую проволоку на железную дорогу. Их поймали милиционеры.





Задержанные сказали, что собирались разлить бензин на пути отхода, думая, что таким образом смогут сбить со следа служебную собаку. Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания.





Следователи возбудили уголовное дело за умышленное приведение в негодность путей сообщения.





Возле остановочного пункта "Вязынка", что на Молодечненщине, задержали двух человек за попытку привести в негодность железнодорожную колею.





Вечером 11 ноября вблизи остановочного пункта "Вязынка" милиционеры Молодечненского РОВД задержали двоих мужчин, которые пытались что-то сделать железнодорожным путям. Мужчины пытались сбежать, когда к ним подошли милиционеры.





Задержаны мужчины-родственники из Радошковичей (36 и 37 лет).





А 22 ноября зарегистрирован факт ложной занятости железнодорожных путей из-за наложения металлической проволоки в Борисовском районе. Об этом сообщила в своем телеграмм-канале пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.





По ее сведениям, в Минской области такие факты зафиксированы также в Крупском и Дзержинском районах. В связи с этим следственными органами возбуждены уголовные дела.