Как и в прошлом году, елка будет с пиксельной подсветкой. Если судить по показанным макетам, вечерами подсветка будет гореть красно-зеленым, в цвета государственного флага.













При этом, напомним, в стране с августа идут массовые протесты, которые вряд ли "сдуются" к Новому году, несмотря на объявленный правящим режимом терррор против народа и паталогическую войну в бело-красно-белыми флагами.