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"Главную" елку Минска сделают красно-зеленой. И поставят охранять ОМОН?

Начальница отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова показала, как будет выглядеть главная елка Минска на Октябрьской площади.

Как и в прошлом году, елка будет с пиксельной подсветкой. Если судить по показанным макетам, вечерами подсветка будет гореть красно-зеленым, в цвета государственного флага.



При этом, напомним, в стране с августа идут массовые протесты, которые вряд ли "сдуются" к Новому году, несмотря на объявленный правящим режимом терррор против народа и паталогическую войну в бело-красно-белыми флагами.
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