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"Укусила милиционера, чтобы спасти мужа". И что решил суд?

В суде Светлогорского района 24 ноября завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении педиатра из соседних Калинковичей Елены Будник. Ее обвинили в "насилии" в отношении сотрудника органов внутренних дел с целью препятствования его законной деятельности (арт . 364).

Дело рассматривала судья Галина Гулевич. Потерпевший по делу - сотрудник милиции Виталий Кривонос.

Как сообщает "Полесская весна", врача-педиатра районной детской поликлиники из Калинковичей Елену Будник вместе с ее мужеманастезиологом-реаниматологом районной больницы Александром задержали 10 августа вблизи центральной площади Калинковичей на улице Фрунзе.

Как выяснилось во время суда, Елена Будник сперва находилась по одну сторону улицы, а Александр по другую. В один момент она увидела, что Александра милиционеры тянут к конвойной машине. Она подбежала к сотрудникам милиции и начала просить, чтобы Александра отпустили. За это ее тоже схватили и посадили в конвойную машину.

Уже внутри машины она увидела, как ее мужа один из милиционеров пытается жестко, согнув лицом почти до пола, задвинуть в зарешеченное отделение. Она начала кричать, чтобы милиционер не издевался над мужем, но тот не обращал внимания. 

Елене также заломили руки и согнули ее таким образом, что ее лицо оказалось у спины сотрудника, который держал ее мужа. Тогда она укусила его за спину чуть ниже лопатки. Позже милиционеры сказали ей самой сесть в индивидуальный отсек, тогда они перестанут держать ее мужа. Так и произошло.

"Пострадавшим" оказался милиционер изолятора временного содержания Калинковичского РОВД Виталий Кривонос. 

Как утверждали во время судебного опроса свидетели – коллеги "потерпевшего", которые также находились во время инцидента в машине, он не высказывал на укус никакой реакции. 

На вопрос адвоката, почему он никак не отреагировал на укус сразу после него, Виталий Кривонос ответил: «Я терпел!»

Потом Александра и Елену доставили в РОВД. Мужа поместили в ИВС, а жену после составления протоколов освободили до суда. Позже Александр отсидел двое суток, а Елену оштрафовали на 3 базовые величины.

Виталий Кривонос на следующий день доложил о полученном укусе начальнику РОВД и тот сказал подать рапорт, по которому началась проверка. На вопрос адвоката подавал бы он рапорт, если бы ему не приказал начальник, Кривонос ответил: "Наверное, нет". Позже по результатам проверки завели уголовное дело.

Через несколько дней после инцидента Елена Будник нашла "пострадавшего" милиционера и извинилась перед ним. Он принял извинения и написал в Следственном комитете заявление о том, что претензий к Елене не имеет и просит не привлекать ее к уголовной ответственности.

Но через 2 месяца он изменил свое мнение. На вопрос прокурора почему он так сделал, Кривонос ответил: "Она за два месяца даже не позвонила мне, не поинтересовалась как я себя чувствую".


Также непосредственно во время судебного заседания Виталий Кривонос заявил иск о взыскании с врача морального вреда, который он оценил в 3000 рублей. Это он объяснил так:

"Физическую боль я испытал во время укуса. Но потом я понял, что укус – это средство переноса болезней. Там мог быть и ВИЧ, и сифилис, и коронавирус. Особенно оказалась подвержена моя жена. И поэтому я тоже морально страдал. Тем более, я узнал, что она работает в больнице и контактирует с больными».

Но никаких анализов на возможные болезни милиционер не сдавал.

Елена Будник пояснила, что как меработник она периодически проходит полное обследование, в том числе сдает анализы на различные возможные болезни, так как она контактирует на работе с детьми.

В перерыве судебного заседания Елена передала Кривоносу 1200 рублей по достигнутому соглашению. Но в судебном заседании он продолжал настаивать на получении трех тысяч.

В своем последнем слове Елена Будник сказала:

"Я не скрывала и не пыталась скрыть тот факт, что укусила Кривоноса. Но я сделала это подсознательно, ведь моего мужа продолжали держать в нечеловеческой позе. Муж кричал от боли и у меня возник панический страх, поэтому я укусила. Мне стыдно, я извинилась перед пострадавшим, возместила ему моральный ущерб".

Судья Галина Гулевич, которая рассматривала дело, в итоге постановила признать Елену Будник виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел с целью препятствования его законной деятельности) и назначила ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В удовлетворении иска о взыскании материального ущерба судья постановила Кривоносу отказать.
Источник: spring96.org
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