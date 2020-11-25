От коронавируса умер студент БГАМ - его даже не лечили в больнице

Студенческий телеграм-канал "Отчислено" сообщает , что сегодня умер студент 3-го курса курса кафедры баяна/аккордеона БГАМ. С 18 ноября он находился с коронавирусом в изоляторе общежития БНТУ.





Как дополняет Наша нива , парню было 22 года, ночью ему стало плохо, вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его спасти.





В БГАМ действует масочный режим, но, как говорят студенты, никто за ним не следит. Дистанционного обучения нет, по плану проводятся массовые концерты.





Однако в этой истории больше беспокоит то, что студент, по всей видимости, еще до того, как ему стало плохо ночью, уже находился в тяжелом состоянии, но не был вовремя госпитализирован, то есть ему даже не была оказана необходимо минимальная медицинская помощь!





Это свидетельствует лишь о безразличии властей к ситуации с распространением COVID-19 в стране, а она уже катастрофическая, если даже тяжело больных не кладут в больницы.















