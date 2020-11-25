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От коронавируса умер студент БГАМ - его даже не лечили в больнице

Телеграм-канал "Отчислено" сообщает о смерти студента Академии музыки, который болел с середины ноября, но даже не был госпитализирован

От коронавируса умер студент БГАМ - его даже не лечили в больнице
Студенческий телеграм-канал "Отчислено" сообщает, что сегодня умер студент 3-го курса курса кафедры баяна/аккордеона БГАМ. С 18 ноября он находился с коронавирусом в изоляторе общежития БНТУ. 

Как дополняет Наша нива, парню было 22 года, ночью ему стало плохо, вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его спасти.

В БГАМ действует масочный режим, но, как говорят студенты, никто за ним не следит. Дистанционного обучения нет, по плану проводятся массовые концерты.

Однако в этой истории больше беспокоит то, что студент, по всей видимости, еще до того, как ему стало плохо ночью, уже находился в тяжелом состоянии, но не был вовремя госпитализирован, то есть ему даже не была оказана необходимо минимальная медицинская помощь!

Это свидетельствует лишь о безразличии властей к ситуации с распространением COVID-19 в стране, а она уже катастрофическая, если даже тяжело больных не кладут в больницы.
"Белорусский партизан"
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