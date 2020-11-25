От коронавируса умер студент БГАМ - его даже не лечили в больнице
Телеграм-канал "Отчислено" сообщает о смерти студента Академии музыки, который болел с середины ноября, но даже не был госпитализирован
Студенческий телеграм-канал "Отчислено" сообщает, что сегодня умер студент 3-го курса курса кафедры баяна/аккордеона БГАМ. С 18 ноября он находился с коронавирусом в изоляторе общежития БНТУ.
Как дополняет Наша нива, парню было 22 года, ночью ему стало плохо, вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его спасти.
В БГАМ действует масочный режим, но, как говорят студенты, никто за ним не следит. Дистанционного обучения нет, по плану проводятся массовые концерты.
Однако в этой истории больше беспокоит то, что студент, по всей видимости, еще до того, как ему стало плохо ночью, уже находился в тяжелом состоянии, но не был вовремя госпитализирован, то есть ему даже не была оказана необходимо минимальная медицинская помощь!
Это свидетельствует лишь о безразличии властей к ситуации с распространением COVID-19 в стране, а она уже катастрофическая, если даже тяжело больных не кладут в больницы.
"Белорусский партизан"
12:27 25/11/2020
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