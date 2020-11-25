Балаба не явился в суд над "оскорбившим" его студентом - болен
Начальник Минского ОМОН Дмитрий Балаба не пришел в суд над студентом, который ручкой написал на доске объявлений его подъезде "Балаба - убийца".
Прокурор зачитала ходатайство "потерпевшего" о рассмотрении дела без него — "из-за болезни", передает euroradio
Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Балаба болен COVID-19.
Также неофициально сообщалось, что вначале он был помещен в госпиталь МВД, а потом переведен "президентскую" больницу.
Если это так, то либо у него - тяжелый случай, либо "особо отличившиеся" уже не доверяют даже врачам госпиталя, что и неудивительно - именно туда доставляли и доставляют многих тяжелых пострадавших во время протестов беларусов.
"Белорусский партизан"
11:21 25/11/2020
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