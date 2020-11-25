+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Балаба не явился в суд над "оскорбившим" его студентом - болен

Начальник Минского ОМОН Дмитрий Балаба не пришел в суд над студентом, который ручкой написал на доске объявлений его подъезде "Балаба - убийца".


Прокурор зачитала ходатайство "потерпевшего" о рассмотрении дела без него — "из-за болезни", передает euroradio

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Балаба болен COVID-19.

Также неофициально сообщалось, что вначале он был помещен в госпиталь МВД, а потом переведен "президентскую" больницу. 

Если это так, то либо у него - тяжелый случай, либо "особо отличившиеся" уже не доверяют даже врачам госпиталя, что и неудивительно - именно туда доставляли и доставляют многих тяжелых пострадавших во время протестов беларусов.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]