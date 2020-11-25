Во время награждения начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Михаил Гриб отметил "профессионализм и стойкость" этих так называемых людей, подчеркнув, что "не смотря на оказываемое давление извне, сотрудники милиции остаются верны Родине и присяге".





Хотя на самом деле Родину многие из них предали еще 9 августа, а некоторые еще раньше. Тогда же нарушили и присягу, сохраняя верность лишь одному человеку в этой стране.





И теперь им приходится прятаться от своего народа, а это уже банальная трусость...





Посмотрите, как официальный госсайт публикует фотоотчет о проведенном мероприятии... No comments

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